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Факты / Україна / Общество

Цифрограм для учителей: что это и как работает национальный тест

Анна Голишевская, Редактор сайта
Вчителі
Фото: Unsplash

Перед новым учебным годом украинские учителя проходили национальный тест на цифровую грамотность. Он необходим и тем педагогам, которые приходят работать в другую школу.

Тест нужен для того, чтобы определить знания учителя в области информационных технологий, ведь с дистанционным обучением учителя должны быть осведомлены о том, как создать комнату в Zoom и т.д.

Зачем проходить цифограм учителям — смотрите в нашем материале.

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Цифрограм для учителей: что это и как работает

Более года назад Министерство цифровой трансформации вместе с МОН на портале Дія. Цифрова освіта запустило национальный тест на цифровую грамотность: Цифрограм для вчителів.

Платформу создали для педагогов, чтобы они проверили и оценили уровень цифровой грамотности.

Также с помощью теста можно усовершенствовать свои цифровые навыки, он нужен при повышении квалификации учителей.

Цифрограм для учителей: как пройти

Для того чтобы пройти тест, нужно следовать пошаговой инструкции.

  • В первую очередь зайдите в приложение Дія.
  • Выберите категорию Цифрограм.
  • Авторизуйтесь и начните тестирование.
  • После регистрации у вас будет 40 минут на то, чтобы ответить на все вопросы.

Цифрограм для учителей: вопросы

Вопросы в тесте касаются пяти основных направлений:

  • цифровое ‌общество и учитель в нем;
  • профессиональное развитие учителя;
  • правильное использование и анализ цифровых ресурсов;
  • обучение и оценка учащихся онлайн;
  • цифровая компетентность учеников и их развитие.

После того как вы пройдете национальный тест, вы получите специальный электронный сертификат. Если результаты тестирования будут низкими, вы сможете повысить уровень знаний на портале Дія. Цифрова освіта.

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