Цифрограм для учителей: что это и как работает национальный тест
Перед новым учебным годом украинские учителя проходили национальный тест на цифровую грамотность. Он необходим и тем педагогам, которые приходят работать в другую школу.
Тест нужен для того, чтобы определить знания учителя в области информационных технологий, ведь с дистанционным обучением учителя должны быть осведомлены о том, как создать комнату в Zoom и т.д.
Зачем проходить цифограм учителям — смотрите в нашем материале.
Цифрограм для учителей: что это и как работает
Более года назад Министерство цифровой трансформации вместе с МОН на портале Дія. Цифрова освіта запустило национальный тест на цифровую грамотность: Цифрограм для вчителів.
Платформу создали для педагогов, чтобы они проверили и оценили уровень цифровой грамотности.
Также с помощью теста можно усовершенствовать свои цифровые навыки, он нужен при повышении квалификации учителей.
Цифрограм для учителей: как пройти
Для того чтобы пройти тест, нужно следовать пошаговой инструкции.
- В первую очередь зайдите в приложение Дія.
- Выберите категорию Цифрограм.
- Авторизуйтесь и начните тестирование.
- После регистрации у вас будет 40 минут на то, чтобы ответить на все вопросы.
Цифрограм для учителей: вопросы
Вопросы в тесте касаются пяти основных направлений:
- цифровое общество и учитель в нем;
- профессиональное развитие учителя;
- правильное использование и анализ цифровых ресурсов;
- обучение и оценка учащихся онлайн;
- цифровая компетентность учеников и их развитие.
После того как вы пройдете национальный тест, вы получите специальный электронный сертификат. Если результаты тестирования будут низкими, вы сможете повысить уровень знаний на портале Дія. Цифрова освіта.