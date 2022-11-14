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Факты / Україна / Общество

Когда в школах Киева начнутся зимние каникулы и сколько будут продолжаться

Валентина Летяк, редактор ленты
канікули школа
Фото: Depositphotos

Зимние каникулы в школах Киеве начнутся по графику – с 26 декабря 2022 года. Однако дети будут отдыхать целый месяц – до 27 января 2023 года.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

– В это время школы будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления. Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск, – уточнил он.

По его словам, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций часть школ будут использоваться для работы пунктов обогрева.

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Кличко также сообщил, что учебный год 2022-2023 продлится до 1 июля.

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