Когда в школах Киева начнутся зимние каникулы и сколько будут продолжаться
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Зимние каникулы в школах Киеве начнутся по графику – с 26 декабря 2022 года. Однако дети будут отдыхать целый месяц – до 27 января 2023 года.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
– В это время школы будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления. Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск, – уточнил он.
По его словам, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций часть школ будут использоваться для работы пунктов обогрева.
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Кличко также сообщил, что учебный год 2022-2023 продлится до 1 июля.