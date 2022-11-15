Листопад, 15 в 13:31

Перед новим навчальним роком українські вчителі цьогоріч проходили національний тест на цифрову грамотність. Він необхідний і для тих освітян, які приходять працювати у іншу школу.

Тест потрібен, аби визначити знання вчителя у області інформаційних технологій, адже з дистанційним навчанням вчителі мають бути обізнаними у тому, як створити кімнату у Zoom тощо.

Навіщо проходити цифрограм вчителям — дивіться в нашому матеріалі.

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Цифрограм для вчителів: що це і як працює

Більше року тому Міністерство цифрової трансформації разом із МОН на порталі Дія.Цифрова освіта запустило національний тест на цифрову грамотність: Цифрограм для вчителів.

Платформу створили для освітян, аби вони перевірили та оцінили рівень цифрової грамотності.

Також за допомогою тесту можна вдосконалити власні цифрові навички, він потрібен при підвищенні кваліфікації вчителів.

Цифрограм для вчителів: як пройти

Для того, аби пройти тест, потрібно слідувати покроковій інструкції.

Зайдіть в застосунок Дія. Оберіть категорію Цифрограм. Авторизуйтесь та розпочніть тестування. Після реєстрації у вас буде 40 хвилин на те, аби відповісти на всі запитання.

Цифрограм для вчителів: запитання

Питання у тесті стосуються п’яти основних направлень:

цифрове ‌суспільство та вчитель у ньому;

професійний розвиток вчителя;

правильне використання та аналіз цифрових ресурсів;

навчання та оцінювання учнів онлайн;

цифрова компетентність учнів та їхній розвиток.

Після того як ви пройдете національний тест, отримаєте спеціальний електронний сертифікат. Якщо результати тестування будуть низькі, ви зможете підвищити рівень знань на порталі Дія.Цифрова освіта.