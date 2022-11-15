Как сняться с учета ВПЛ — инструкция

Ноябрь, 15 в 7:39

Количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине превысило 8 млн человек. Такие результаты обнародовала Международная организация по миграции.

Однако статус внутренне перемещенного лица можно не только приобрести, но и отменить. Как сняться с учета ВПЛ — узнавали Факты ICTV.

Куда обращаться

На сайте Государственных услуг полное название этой процедуры отмечается как Принятие решения об отмене действия справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица по заявлению внутренне перемещенного лица.

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Одним из оснований для отмены действия справки ВПЛ и внесения сведений об этом в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах является заявление ВПЛ об отказе от справки.

Поэтому чтобы сняться с учета ВПЛ, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в:

структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных госадминистраций, исполнительных городских или районных органов;

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

центр предоставления административных услуг.

Подать заявление на получение услуги вы можете лично.

Чтобы сняться с учета ВПЛ, вам необходимо лишь заявление об отказе от справки о постановке на учет ВПЛ.

Услуга бесплатная, отмена статуса ВПЛ длится около трех дней.

Решение об отмене действия справки ВПЛ принимается руководителем структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения.

Когда результаты услуги будут готовы, вам сообщат об этом.