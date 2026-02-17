В Україні офіційно налічується 4,62 млн внутрішньо переміщених осіб. Найбільше переселенців живе в Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях, а також у Києві. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Як знятися з обліку ВПО — дізнавалися Факти ICTV.

Куди звертатися, щоб знятися з обліку ВПО

На сайті Державних послуг повна назва цієї процедури зазначається як Прийняття рішення про скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за заявою внутрішньо переміщеної особи.

Однією з підстав для скасування дії довідки ВПО та внесення відомостей про це в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб є заява ВПО про відмову від довідки.

Тож щоби знятися з обліку ВПО, необхідно звернутися з відповідною заявою до:

структурних підрозділів із питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих міських чи районних органів;

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;

Центрів надання адміністративних послуг. Подати заяву на отримання послуги ви можете особисто. Щоб знятися з обліку ВПО, вам необхідна лише заява про відмову від довідки про взяття на облік ВПО. Послуга є безкоштовною, скасування статусу ВПО триває близько трьох днів. Рішення про скасування дії довідки ВПО ухвалюється керівником структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Коли результати послуги будуть готові, вам повідомлять про це. Як знятися з обліку ВПО в Дії Внутрішньо переміщені особи можуть направити заяву, щоб знятися з обліку ВПО, через онлайн-сервіс Дія. Потрібно натиснути на меню власної довідки ВПО в мобільному додатку Дія та обрати Скасувати статус ВПО. Перегляньте опис послуги та натисніть Почати. Після цього заповніть заяву на зняття з обліку ВПО, яку сервіс опрацює автоматично протягом 15-20 хвилин. Після того, як заяву буде розглянуто, вам надійде відповідне сповіщення. Згодом довідка ВПО зникне з мобільного додатку Дія. Читайте також Які пільги передбачені для ВПО у 2026 році: перелік

