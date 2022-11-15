Ноябрь, 15 в 12:58

Херсон освобожден. Еще месяц тому назад российский диктатор Владимир Путин утверждал, что РФ там навсегда. И вот на днях Вооруженные силы Украины вошли в областной центр. А над Херсонской ОВА начал развеваться украинский флаг.

Кто или что заставило Кремль согласиться на отвод войск с правобережья Днепра и Херсона – единственного областного центра, который удалось захватить оккупантам с 24 февраля? И будут ли склонять Украину к переговорам после этого унизительного для РФ “жеста доброй воли”?

Журналист Фактов недели Павел Васильев разбирался в возможных версиях вместе с политическим аналитиком Института евроатлантического сотрудничества Владимиром Горбачем.

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Как удалось заставить оккупантов бежать из Херсона

Владимир Горбач напомнил, что правый берег Днепра был для российских войск своеобразным плацдармом для последующего наступления на Николаев и Одессу.

В связи с этим эксперт выделил два аспекта бегства оккупантов на левый берег: политический и военный.

– Если они от этого плацдарма отказываются, это значит политически, что они отказываются от планов захвата Николаева и Одессы. По крайней мере, в ближайшем будущем. Это политическое может быть такое объяснение, – отметил Горбач.

Военный аспект состоит в том, что подразделения РФ не могли удерживать этот плацдарм на правом берегу в течение длительного времени из-за существенного нарушения логистики. Все благодаря ударам, которые Вооруженные силы Украины наносили из реактивных артиллерийских систем HIMARS по мостам через Днепр и складам боеприпасов врага.

– Мы сейчас видим, что они не хотят зимовать в Херсоне, поскольку понимают, что поставок у них не будет. Они не смогут обеспечить даже свое там просто существование и боеспособность. Потому что нужно поставлять и горючее, и боеприпасы, и технику тяжелую, и прочее, — рассказал Владимир Горбач.

Он объяснил, что с наступлением холодов ситуация еще больше ухудшилась бы: оккупантам было бы сложно пользоваться переправами через Днепр, а в случае штормов – вообще невозможно.

Горбач обратил внимание на удачную стратегию, которую выбрало командование ВСУ: не бросаться в лобовые атаки и нести массовые потери, а бить по тылам, логистическим путям, штабам и складам врага.

– И как мы сейчас видим, эта тактика приносит пользу. Враг обессилен, теряет боеспособность и рано или поздно осознает необходимость уходить, делать так называемые “жесты доброй воли”… И здесь не только военные это осознают, это начинают понимать и в Кремле, когда считают убытки и в человеческой силе, и в технике… Ну и, собственно говоря, понимают, что если оставлять эту группировку на правом берегу на зиму, то она будет обречена на разгром, плен и еще больший позор, чем нынешнее отступление, — подчеркнул эксперт.

Возможны ли переговоры после бегства РФ из Херсона

Аналитики Американского института изучения войны констатируют, что сейчас ВСУ на фронте владеют стратегической инициативой, а бегство оккупантов из Херсона – не последнее в этой войне.

В то же время Кремль стремится к переговорам, “дипломатической паузе”, чтобы получить возможность возобновить и нарастить силы.

Однако Владимир Горбач убежден, что Запад не заинтересован в каких-либо закулисных переговорах с РФ. Он обратил внимание, что, несмотря на заявления Кремля о якобы “готовности разговаривать”, никто с Москвой таких переговоров не ведет на каком-то серьезном политическом уровне.

Происходят только технические контакты и консультации. Украина разговаривает с российской стороной только по гуманитарным вопросам, например по обмену пленными.

– Россиянам нужны политические уступки. Но они никому другому не нужны. У нас господствует какое-то представление, что Запад заинтересован в том, чтобы не добивать Путина, не доводить ситуацию до какого-то полного поражения РФ в этой войне… Возможно, некоторые отдельные политики заинтересованы, они это демонстрируют. Но Запад абсолютно ничего не потеряет от того, что Путин понесет очень чувствительное поражение в войне с Украиной. Поэтому не стоит думать, что они заинтересованы в каких-то закулисных переговорах больше, чем те же россияне… Я не считаю, что Запад заинтересован в каких-то переговорах для того, чтобы спасти режим Путина. Нет, он в этом не заинтересован, – объяснил эксперт.

Горбач предполагает, что в Москве могли ожидать определенных уступок в обмен на выход из Херсона, однако Киев на это не пойдет. И Украина, и ее западные партнеры понимают, что никакие уступки и временные перемирия не остановят войну и не снимут российскую угрозу для нашей страны.

Между США и Китаем: ожидания от саммита G20

Российский диктатор Владимир Путин не поехал на саммит Большой двадцатки (G20), который сегодня стартовал на Бали. Как объяснил Владимир Горбач, визит диктатора на G20 мог бы состояться только если бы были “какие-то триумфы победы”, однако этого нет.

В то же время, на полях саммита состоялись переговоры президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина. По их итогам они объявили, что ядерное оружие никогда не должно использоваться, в частности – в Украине.

По мнению Горбача, решения, принятые на встрече лидеров США и КНР, действительно могут оказать должное влияние на российскую политику. Поскольку Кремль не захочет попасть в полную изоляцию на мировой арене, в том числе разрыва отношений с Китаем.

– У российского режима еще есть возможности сейчас остановить войну и выйти из Украины. Если об этом попросят их китайские товарищи. Поскольку с Западом Кремль конфронтирует. А Китай рассматривает как своего если не союзника, то, по крайней мере, партнера. И пытается координировать свою внешнюю международную политику именно с Пекином, – рассказал эксперт.

Горбач уточнил, что лидер Китая Си Цзиньпин мог бы повлиять на Кремль для прекращения войны против Украины, однако “не очень хочет” это делать.

– Он захочет только тогда, когда это будет в интересах Китая, и он эти интересы четко артикулирует, расскажет и покажет Кремлю. Все остальные вряд ли могут на него повлиять, поскольку в отношениях с внешним миром Владимир Путин зашел уже в ту фазу, когда его не рассматривают как договороспособного партнера, — добавил эксперт.

Путин – “политический труп”

Политический аналитик отметил, что Путина действительно можно рассматривать как “политический труп”.

– Его можно было считать уже и раньше, я думаю. А сейчас я бы так сказал: что это политическое тело уже начало разлагаться. И становится токсичным для его окружения, – заявил он.

Горбач обратил внимание на то, что пропагандисты готовили российскую аудиторию к бегству войск РФ из Херсона. Поэтому сейчас возмущается из-за бегства оккупантов из города только “так называемая патриотическая общественность”, а по сути это “партия войны” или военкоры.

Эксперт считает, что процесс “прозрения” российского населения не будет быстрым, однако он неизбежен: это лишь вопрос времени. И чем больше и дольше будут продолжаться массовые потери войск РФ на фронте, тем этот процесс будет набирать большие обороты.

Что дальше? Освобождение юга Украины

Владимир Горбач прогнозирует, что после освобождения правобережья Херсона начнется следующий этап: освобождение Юга Украины. И он будет похож на тот, который украинцы и мир наблюдали раньше.

Речь идет об ударах из HIMARS по тылам врага, разрушении его логистических путей, чтобы усложнить поставки для российской группировки уже на левобережной части Херсонской области и в Запорожской области.

– И настанет тот момент, когда Шойгу с Суровикиным посоветуются и скажут: в связи с тем, что они не могут полноценно обеспечивать функционирование своих вооруженных группировок на юге, где-то в Мелитополе, Мариуполе или Бердянске, они тоже их отводят куда-то. Или в Крым, или в Ростовскую область. Этот момент все равно наступит. И это уже будет, по существу, третьим стратегическим ударом, — подытожил Горбач.

Таким образом за решением Кремля оставить правый берег Херсонской области стоят в первую очередь Силы обороны Украины и весь украинский народ. Это с военно-социальной точки зрения. А с политической – банальный страх Путина потерять последнего большого партнера, Китай, если Вашингтон и Пекин договорятся синхронно давить на Москву с Запада и с Востока.