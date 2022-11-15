Є інформація про щонайменше три катівні на Херсонщині – Клименко

Листопад, 15 в 13:37

Поліція має у своєму розпорядженні інформацію від місцевих жителів про щонайменше три катівні, облаштовані окупантами в Херсоні та області.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Він повідомив, що Нацполіція вже зафіксувала 414 фактів скоєння окупантами воєнних злочинів. За словами Клименка, встановлені три місця, де можливо окупанти застосовували тортури.

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— Безпосередньо у Херсоні сьогодні працює 500 співробітників поліції, ще близько 300 працюють на всій території деокупованої території Херсонської області, – сказав голова Нацполіції в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

За його словами, найближчого тижня, після розмінування територій та визначення пріоритетів у роботі поліції, контингент поліції у регіоні збільшать щонайменше до 2 тис. осіб.

— Це і співробітники Головного управління поліції в Херсонській області, і зведені загони з інших регіонів нашої країни, які вже мають досвід роботи на деокупованих територіях, – додав він.

Клименко зазначив, що наразі працює 23 автопатрулі на деокупованих територіях, поліцейські працюють на 25 блок-постах у Херсоні та області.