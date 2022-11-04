Ноябрь, 04 в 17:41

Киберполиция разоблачила жительницу Одесской области, которая присвоила деньги волонтеров и военных.

Женщина размещала фэйковые объявления о продаже авто, которые очень актуальны на фронте.

Желающие купить автомобиль слали ей предоплату на счета, оформленные на подставных лиц. После чего женщина удаляла объявления и прекращала связь с обманутыми людьми.

Сейчас смотрят

По предварительным подсчетам, таким образом мошенница обманула около 120 человек. Среди них есть волонтёры и военные.

На данный момент правоохранители устанавливают сумму ущерба.

Напомним, в Киеве задержали мошенника с поврежденными банкнотами с оккупированных территорий.