Обманывала волонтеров и военных: полиция задержала жительницу Одесской области
Фото: Нацполиция
Киберполиция разоблачила жительницу Одесской области, которая присвоила деньги волонтеров и военных.
Женщина размещала фэйковые объявления о продаже авто, которые очень актуальны на фронте.
Желающие купить автомобиль слали ей предоплату на счета, оформленные на подставных лиц. После чего женщина удаляла объявления и прекращала связь с обманутыми людьми.
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По предварительным подсчетам, таким образом мошенница обманула около 120 человек. Среди них есть волонтёры и военные.
На данный момент правоохранители устанавливают сумму ущерба.
Напомним, в Киеве задержали мошенника с поврежденными банкнотами с оккупированных территорий.