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Факты / Україна

Обманывала волонтеров и военных: полиция задержала жительницу Одесской области

Евгения Грейс, редактор ленты
Кіберполіція викрила шахрайку
Фото: Нацполиция

Киберполиция разоблачила жительницу Одесской области, которая присвоила деньги волонтеров и военных.

Женщина размещала фэйковые объявления о продаже авто, которые очень актуальны на фронте.

Желающие купить автомобиль слали ей предоплату на счета, оформленные на подставных лиц. После чего женщина удаляла объявления и прекращала связь с обманутыми людьми.

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По предварительным подсчетам, таким образом мошенница обманула около 120 человек. Среди них есть волонтёры и военные.

На данный момент правоохранители устанавливают сумму ущерба.

Напомним, в Киеве задержали мошенника с поврежденными банкнотами с оккупированных территорий.

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Источник: Нацполиция
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