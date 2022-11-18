На какие льготы могут рассчитывать военные и их семьи — список
Украинские военнослужащие и их семьи имеют немалый перечень льгот, дополнительных выплат и социальных гарантий от государства.
На какие льготы могут рассчитывать украинские военные и их семьи — смотрите в материале Фактов ICTV.
Бесплатный проезд
Украинские военнослужащие, которые стали лицами с инвалидностью в результате боевых действий, участники боевых действий и приравненные к ним лица имеют право на бесплатный проезд всеми видами транспорта городского, пригородного и междугородного сообщения в Украине, кроме такси.
Кроме того, военные также имеют право на приобретение билетов для себя и семьи вне очереди, а также скидку в 50% при пользовании междугородным железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом.
Также военные могут перевозить до 20 т личных вещей в контейнерах на железнодорожном транспорте. Это право обеспечивается при переводе или увольнении с военной службы.
Также бесплатный проезд предоставляется военным при поездке:
- в командировку;
- в отпуск в пределах Украины (при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу);
- при переводе на новое место прохождения военной службы или в связи с передислокацией воинской части;
- к месту жительства, выбранному при увольнении с военной службы, в пределах Украины.
Военные могут бесплатно пользоваться один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом независимо от наличия железнодорожного сообщения, или проездом один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50% скидкой.
Медицинская помощь
Украинские военные имеют право на бесплатную реабилитацию и лечение, отпуск с сохранением выплат для восстановления здоровья в связи с болезнью.
В целом военным предоставляются льготы на отдельные медицинские услуги:
- в связи с болезнью военнослужащему предоставляется отпуск для лечения с сохранением денежного и материального обеспечения на основании заключения военно-врачебной комиссии. Сроки отпуска зависят от тяжести заболевания;
- бесплатная психологическая, медико-психологическая реабилитация, денежная помощь на оздоровление (для участников боевых действий);
- здравоохранение и медицинская помощь;
- единовременное денежное пособие при ранении;
- в первую очередь обслуживаться в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках, в первую очередь госпитализироваться;
- бесплатно получать лекарства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения;
- первостепенно безвозмездно протезировать зубы;
- бесплатно лечиться в санаториях или получать компенсацию за самостоятельно оплаченное лечение.
Правовая помощь
УБД и лица с инвалидностью в результате войны имеют право на бесплатную правовую помощь.
То есть, если военному понадобится помощь во время составления процессуальных документов (исковых заявлений), будет нужно представительство интересов в суде, они смогут бесплатно получить эти услуги.
Льготы детям военных
Детям военнослужащих по месту жительства в первую очередь предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях независимо от форм собственности.
Если военный погиб на войне, то его дети смогут выезжать за границу на оздоровление и отдых, при наличии согласия Нацсоцслужбы.
При этом, во время подачи документов в уполномоченный орган больше не нужно их нотариальное заверение.
Как дети участников боевых действий, так и сами УБД имеют право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования на дневной форме.
Кроме того, дети, которые учатся на дневной форме, имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях, а также могут получать социальную стипендию (при условии, что у студента отсутствует задолженность по учебе).
Пенсии и оплата ЖКХ
Участники боевых действий имеют право:
- Оплачивать коммунальные услуги со скидкой в 75%.
- Иметь скидку в 75% на топливо для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.
- Иметь первоочередное право на получение жилья для улучшения жилищных условий, быть первыми в очереди на отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, иметь первоочередной ремонт.
- Получить займ на строительство и ремонт жилых домов, приобретение или строительство домов дачного типа.
- В первую очередь вступать в домостроительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их технического обслуживания, в садоводческие товарищества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов.
- Вне очереди пользоваться всеми услугами связи и вне очереди устанавливать на льготных условиях квартирные.
- Абонементная плата за пользование телефоном для УБД устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов.
Что касается пенсий, то военные могут досрочно выходить на пенсию, достигнув возраста 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при наличии страхового стажа 25 и 20 лет соответственно.
Размер пенсии участников боевых действий зависит от длительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы. Это предусмотрено Законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.