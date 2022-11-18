Ноябрь, 18 в 16:59

Украинские военнослужащие и их семьи имеют немалый перечень льгот, дополнительных выплат и социальных гарантий от государства.

На какие льготы могут рассчитывать украинские военные и их семьи — смотрите в материале Фактов ICTV.

Бесплатный проезд

Украинские военнослужащие, которые стали лицами с инвалидностью в результате боевых действий, участники боевых действий и приравненные к ним лица имеют право на бесплатный проезд всеми видами транспорта городского, пригородного и междугородного сообщения в Украине, кроме такси.

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Кроме того, военные также имеют право на приобретение билетов для себя и семьи вне очереди, а также скидку в 50% при пользовании междугородным железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом.

Также военные могут перевозить до 20 т личных вещей в контейнерах на железнодорожном транспорте. Это право обеспечивается при переводе или увольнении с военной службы.

Также бесплатный проезд предоставляется военным при поездке:

в командировку;

в отпуск в пределах Украины (при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу);

при переводе на новое место прохождения военной службы или в связи с передислокацией воинской части;

к месту жительства, выбранному при увольнении с военной службы, в пределах Украины.

Военные могут бесплатно пользоваться один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом независимо от наличия железнодорожного сообщения, или проездом один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50% скидкой.

Медицинская помощь

Украинские военные имеют право на бесплатную реабилитацию и лечение, отпуск с сохранением выплат для восстановления здоровья в связи с болезнью.

В целом военным предоставляются льготы на отдельные медицинские услуги:

в связи с болезнью военнослужащему предоставляется отпуск для лечения с сохранением денежного и материального обеспечения на основании заключения военно-врачебной комиссии. Сроки отпуска зависят от тяжести заболевания;

бесплатная психологическая, медико-психологическая реабилитация, денежная помощь на оздоровление (для участников боевых действий);

здравоохранение и медицинская помощь;

единовременное денежное пособие при ранении;

в первую очередь обслуживаться в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках, в первую очередь госпитализироваться;

бесплатно получать лекарства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения;

первостепенно безвозмездно протезировать зубы;

бесплатно лечиться в санаториях или получать компенсацию за самостоятельно оплаченное лечение.

Правовая помощь

УБД и лица с инвалидностью в результате войны имеют право на бесплатную правовую помощь.

То есть, если военному понадобится помощь во время составления процессуальных документов (исковых заявлений), будет нужно представительство интересов в суде, они смогут бесплатно получить эти услуги.

Льготы детям военных

Детям военнослужащих по месту жительства в первую очередь предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях независимо от форм собственности.

Если военный погиб на войне, то его дети смогут выезжать за границу на оздоровление и отдых, при наличии согласия Нацсоцслужбы.

При этом, во время подачи документов в уполномоченный орган больше не нужно их нотариальное заверение.

Как дети участников боевых действий, так и сами УБД имеют право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования на дневной форме.

Кроме того, дети, которые учатся на дневной форме, имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях, а также могут получать социальную стипендию (при условии, что у студента отсутствует задолженность по учебе).

Пенсии и оплата ЖКХ

Участники боевых действий имеют право:

Оплачивать коммунальные услуги со скидкой в 75%.

Иметь скидку в 75% на топливо для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

Иметь первоочередное право на получение жилья для улучшения жилищных условий, быть первыми в очереди на отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, иметь первоочередной ремонт.

Получить займ на строительство и ремонт жилых домов, приобретение или строительство домов дачного типа.

В первую очередь вступать в домостроительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их технического обслуживания, в садоводческие товарищества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов.

Вне очереди пользоваться всеми услугами связи и вне очереди устанавливать на льготных условиях квартирные.

Абонементная плата за пользование телефоном для УБД устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов.

Что касается пенсий, то военные могут досрочно выходить на пенсию, достигнув возраста 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при наличии страхового стажа 25 и 20 лет соответственно.

Размер пенсии участников боевых действий зависит от длительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы. Это предусмотрено Законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.