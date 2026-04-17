В ночь на 17 апреля попала под атаку Одесская область. Враг атаковал регион ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и Министерство развития общин.

Атака на Одесскую область 17 апреля: что известно

По словам главы ОВА, под вражеским ударом оказались объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.

В частности, в Измаиле зафиксировано попадание беспилотников по территории порта.

Повреждены административные и производственные здания, а также объекты железнодорожной инфраструктуры.

В результате попаданий на нескольких локациях возникли пожары, в том числе и на территории Дунайского биосферного заповедника.

Спасатели оперативно ликвидировали все возгорания.

Повреждены по меньшей мере шесть частных жилых домов, а также оборудование и контейнеры.

По предварительным данным, в результате атаки на Одесскую область 17 апреля обошлось без погибших и пострадавших.

В Минвосстановления отметили, что атаки на портовую инфраструктуру Одесской области продолжаются уже несколько дней подряд.

Несмотря на это, порты региона продолжают работать и обеспечивать продовольственную безопасность мира.

На местах попаданий работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий ударов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1514-е сутки.

Фото: Одесская ОВА

