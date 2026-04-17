Атака на Одесскую область: вспыхнули пожары в порту Измаила и Дунайском заповеднике
В ночь на 17 апреля попала под атаку Одесская область. Враг атаковал регион ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и Министерство развития общин.
Атака на Одесскую область 17 апреля: что известно
По словам главы ОВА, под вражеским ударом оказались объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.
В частности, в Измаиле зафиксировано попадание беспилотников по территории порта.
Повреждены административные и производственные здания, а также объекты железнодорожной инфраструктуры.
В результате попаданий на нескольких локациях возникли пожары, в том числе и на территории Дунайского биосферного заповедника.
Спасатели оперативно ликвидировали все возгорания.
Повреждены по меньшей мере шесть частных жилых домов, а также оборудование и контейнеры.
По предварительным данным, в результате атаки на Одесскую область 17 апреля обошлось без погибших и пострадавших.
В Минвосстановления отметили, что атаки на портовую инфраструктуру Одесской области продолжаются уже несколько дней подряд.
Несмотря на это, порты региона продолжают работать и обеспечивать продовольственную безопасность мира.
На местах попаданий работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий ударов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1514-е сутки.
Фото: Одесская ОВА