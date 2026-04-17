Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

В еврокубках продолжает выступления один представитель Украины – донецкий Шахтер.

После ответных матчей 1/4 финала Украина в таблице коэффициентов УЕФА поднялась на 23-е место.

Сколько баллов заработали украинские клубы

Благодаря выходу Шахтера в полуфинал Лиги конференций Украина поднялась на одну строчку в рейтинге. Горняки сыграли вничью во втором матче с АЗ и принесли ассоциации 1.5 балла.

В сезоне-2025/26 украинские клубы заработали 8.312 балла. Это уже лучший результат за последние десять сезонов.

В целом Украина имеет в своем активе сейчас 25.912 баллов в таблице.

Отставание от Венгрии, которая идет 22-й и больше не имеет представителей в еврокубках, составляет 1.275 балла.

Отставание ближайшей преследовательницы Сербии, у которой тоже уже нет представителей в еврокубках, составляет 0.162 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия – 117.408 балла (4 из 9 клубов продолжают выступления);

2. Италия – 99.946 балла (0 из 7);

3. Испания – 96.359 балла (2/8);

4. Германия – 92.331 балла (2/7);

5. Франция – 82.712 балла (2/7);

6. Португалия – 72.766 балла (1/5);

7. Нидерланды – 67.929 (0/6);

8. Бельгия – 62.250 баллов (0/5);

9. Турция – 51.875 баллов (0/5);

10. Чехия – 48.525 баллов (0/5);

… 22. Венгрия – 27.187 балла (0/4);

23. Украина – 25.912 балла (1/4);

24. Сербия – 25.750 балла (0/4).

В целом в топ-30 рейтинга произошло лишь одно изменение после ответных матчей 1/4 финала: Украина сместила с 23-й строчки Сербию.

Ответные матчи команд в Лиге чемпионов состоятся 14–15 апреля.

В Лиге Европы и Лиге конференций команды сыграют решающие матчи этого раунда 10 апреля 2026 года.

Связанные темы:

