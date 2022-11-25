Експерт спрогнозував, яка буде ситуація зі світлом на вихідних

Листопад, 25 в 16:33

У суботу та неділю ситуація з електропостачанням побутовим споживачам може покращитися, оскільки на вихідних будуть розвантажені підприємства.

Про це повідомляє аналітик енергетичних ринків Максим Білявський. Він вважає, що завдяки енергетикам система може працювати так, як до останнього масштабного ракетного удару.

– У когось наразі обмежене електропостачання, у когось немає світла. Але я думаю, що на вихідних такого дефіциту електричної енергії не буде, тому що промислові підприємства розвантажаться і цей ресурс буде направлений на домогосподарства України, – зазначає він.

Експерт переконаний, що зараз дуже важливо економно використовувати електроенергію, тому що різка зміна споживання може спричинити певні незручності та проблеми для енергосистеми України.

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23 листопада російська армія завдала масових ракетних ударів по території України. Ракети влучили по об’єктах критичної інфраструктури, внаслідок чого відбулися аварійні відключення електроенергії.

За даними НАЕК Енергоатом, на трьох українських атомних електростанціях, зокрема, на Південноукраїнській, Рівненській та Хмельницькій АЕС через обстріли спрацював аварійний захист, тому всі енергоблоки екстрено відключили. Станом на 25 листопада, виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в Україні.