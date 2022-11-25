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Факты / Україна / Общество

Пункты несокрушимости в Киеве: список адресов и карта

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Пункты несокрушимости в Киеве: список адресов и карта

23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии.

Этими обстрелами РФ хотела сломать дух украинцев, оставив без света, воды и связи. Но в каждом городе Украины начали открываться Пункты несокрушимости.

Пункты несокрушимости — это островок безопасности, стабильности, тепла и единства, которые, в случае необходимости, будут функционировать круглосуточно и бесплатно для временного пребывания.

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Где в Киеве расположены Пункты несокрушимости и чем смогут воспользоваться украинцы — далее в материале Фактов ICTV.

Пункты несокрушимости в Киеве: адреса

Сегодня в столице уже функционирует 10 мобильных пунктов несокрушимости ГСЧС. Расположены они по адресам:

  • ул. Молдавская 3А, (метро Лукьяновка, рядом с Центральным госпиталем МВД Украины);
  • пр-т. Голосеевский, 56 (метро Голосеевская / Демеевская);
  • Соломенская площадь, ул. Василия Липковского, 33;
  • ул. Рыбальская, 14/16;
  • пр-т. Победы, 69/1 (метро Нивки);
  • ул. Светлицкого, 37 (Виноградарь);
  • бульвар Перова, 27 (Троещина);
  • ул. Героев полка Азов, 6 (метро Оболонь);
  • ул. Кубанской Украины, 4А (лесной массив);
  • вул. Александра Кошица, 3В (метро Харьковская).

В общем, Пункты несокрушимости могут быть расположены в учреждениях образования, зданиях областных и районных военных администраций, органов местного самоуправления и тому подобном.

В одном мобильном пункте могут одновременно находиться от 40 до 500 человек. Временных лимитов на пребывание нет, но не стоит забывать, что другим тоже нужно подзарядить телефон и согреться.

На интерактивной карте вы можете найти другие пункты несокрушимости не только в Киеве, но и в других населенных пунктах Украины.

Кроме того, на карте также есть отметки АЗС, супермаркетов, кафе и ресторанов, которые имеют генератор и работают во время отключения света.

Чем можно воспользоваться в Пунктах несокрушимости

Поскольку Пункты несокрушимости обустроены специально для пребывания граждан в случае длительного отключения электроэнергии, там есть базовые услуги:

  • электричество;
  • мобильная связь;
  • интернет;
  • тепло;
  • освещение;
  • места для отдыха;
  • специальное обеспечение мам и детей;
  • вода;
  • аптечка.
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Фото: Кирило Тимошенко

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