Пункты несокрушимости в Киеве: список адресов и карта
23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии.
Этими обстрелами РФ хотела сломать дух украинцев, оставив без света, воды и связи. Но в каждом городе Украины начали открываться Пункты несокрушимости.
Пункты несокрушимости — это островок безопасности, стабильности, тепла и единства, которые, в случае необходимости, будут функционировать круглосуточно и бесплатно для временного пребывания.
Где в Киеве расположены Пункты несокрушимости и чем смогут воспользоваться украинцы — далее в материале Фактов ICTV.
Пункты несокрушимости в Киеве: адреса
Сегодня в столице уже функционирует 10 мобильных пунктов несокрушимости ГСЧС. Расположены они по адресам:
- ул. Молдавская 3А, (метро Лукьяновка, рядом с Центральным госпиталем МВД Украины);
- пр-т. Голосеевский, 56 (метро Голосеевская / Демеевская);
- Соломенская площадь, ул. Василия Липковского, 33;
- ул. Рыбальская, 14/16;
- пр-т. Победы, 69/1 (метро Нивки);
- ул. Светлицкого, 37 (Виноградарь);
- бульвар Перова, 27 (Троещина);
- ул. Героев полка Азов, 6 (метро Оболонь);
- ул. Кубанской Украины, 4А (лесной массив);
- вул. Александра Кошица, 3В (метро Харьковская).
В общем, Пункты несокрушимости могут быть расположены в учреждениях образования, зданиях областных и районных военных администраций, органов местного самоуправления и тому подобном.
В одном мобильном пункте могут одновременно находиться от 40 до 500 человек. Временных лимитов на пребывание нет, но не стоит забывать, что другим тоже нужно подзарядить телефон и согреться.
На интерактивной карте вы можете найти другие пункты несокрушимости не только в Киеве, но и в других населенных пунктах Украины.
Кроме того, на карте также есть отметки АЗС, супермаркетов, кафе и ресторанов, которые имеют генератор и работают во время отключения света.
Чем можно воспользоваться в Пунктах несокрушимости
Поскольку Пункты несокрушимости обустроены специально для пребывания граждан в случае длительного отключения электроэнергии, там есть базовые услуги:
- электричество;
- мобильная связь;
- интернет;
- тепло;
- освещение;
- места для отдыха;
- специальное обеспечение мам и детей;
- вода;
- аптечка.
Фото: Кирило Тимошенко