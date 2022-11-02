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Факты / Україна

Вместо инвестиций в технологии украинцы покупают генераторы: Зеленская на Web Summit 2022

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Вместо инвестиций в технологии украинцы покупают генераторы: Зеленская на Web Summit 2022
Фото: Офис президента

Первая леди Елена Зеленская выступила с речью на открытии Web Summit 2022 – международной технологической конференции.

Она подчеркнула, что сегодня в войне против Украины Россия использует технологии для террора, который ощущают на себе все украинцы.

В частности, Елена Зеленская вспомнила расследование Bellingcat, в котором говорилось, что российские IT-специалисты активно участвуют в террористических атаках на украинские города, становясь агрессорами и убийцами.

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В то же время она отметила, что другие IT-специалисты могут помочь нам защититься от россиян и использовать свою силу, чтобы остановить этот террор, спасти людей и отстроить разрушенное. Они могут помочь остановить расширение списка жертв террора.

Первая леди добавила, что сейчас российские террористы избрали новую цель для своих атак – нашу энергетическую инфраструктуру. Они атакуют электростанции, по всей стране блекауты.

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В результате российских атак каждый день мы вынуждены часами жить без электричества, без средств коммуникации, без интернета. Теперь украинцам приходится инвестировать не в высокотехнологичные решения в школах, а покупать генераторы.

– Один мальчик сказал, что люди должны летать на Марс, а не бегать в подвалы. Но вместе с нашими детьми мы вынуждены зажигать свечки и спички по всей Украине с приходом заката. Это — путешествие в прошлое, которого мы не просили, — подчеркнула первая леди.

Елена Зеленская рассказала, что украинцы научились выбирать самые мощные поуэербанки вместо самого красивого освещения.

В то же время мы учимся противодействовать террористическим дронам и ракетам, усиливаем кибербезопасность и заботимся о стабильности всех цифровых систем.

– Сегодня мои проекты сосредоточены на психологическом здоровье. Но лишь несколько организаций имеют профессионалов, способных помочь в контексте полномасштабного и постоянного террора.

Мы хотим, чтобы приложения самопомощи появились в каждом смартфоне в Украине. Мы хотим, чтобы современные технологии помогали людям, а не вредили им, — отметила первая леди.

Елена Зеленская призвала мир поддерживать нашу страну в борьбе за свободу и против террора. Она обратилась к участникам саммита с просьбой использовать весь имеющийся потенциал и технологии, чтобы создавать, спасать и помогать людям, а не уничтожать.

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