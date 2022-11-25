Листопад, 25 в 11:42

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що українці за місяці війни пройшли стільки страшних випробувань, побачили стільки жертв та руйнувань, що зараз відключення світла та тепла – це не найстрашніше, що може статися.

За її словами, українці стають винахідливішими. У період, коли дають світло, люди намагаються переробити всі справи та не відкладати на потім.

Олена Зеленська розповіла, що недавнє соцопитування українців показало, скільки ще народ готовий терпіти умови без світла, без тепла тощо.

Зараз дивляться

– Ми знаємо, що зима може стати для нас ще одним випробуванням, якщо у наших будинках не буде тепла. І українці здебільшого, це було понад 90% опитаних, відповіли, що вони готові це терпіти два, три роки, якщо вони бачать перспективу нашого членства в ЄС. Вони хочуть бути у цій європейській родині на рівних, – заявила Зеленська.

Вона наголосила, що народ України знає, заради чого все це ми терпимо: заради перемоги, заради почуття власної гідності, заради того, що на нас чекає демократична родина Євросоюзу.

За словами Зеленської, хочеться всім вірити, що не доведеться зазнавати матеріальних труднощів так довго – всі українці сподіваються, що все незабаром закінчиться.

– Знаєте, легко бігти марафон, коли ти знаєш, скільки кілометрів залишилося. Ми, на жаль, не знаємо, на скільки кілометрів ми повинні розраховувати свої сили, – заявила перша леді України.

Нагадаємо, що за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 96% респондентів готові терпіти матеріальні труднощі впродовж 3-5 років, якщо в результаті Україна стане успішною країною та членом ЄС.