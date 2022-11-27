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Факты / Україна / Общество

К концу недели мы стабилизировали работу энергосистемы — Шмигаль

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

К концу недели энергетикам удалось стабилизировать работу энергосистемы Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

На данный момент дефицит мощностей остается на уровне около 20%. Глава правительства отметил, что более тысячи специалистов ежедневно работают над ремонтом сетей.

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По его словам, ЕБРР и Нидерланды выделили НЭК Укрэнерго €372 млн для оперативного ремонта повреждений от российских ракетных атак.

Кроме того, Норвегия выделила НАК Нафтогаз Украины €200 млн для закупки газа. Еще €300 млн на эти цели выделяет ЕБРР, а Кабмин передал Нафтогазу 12,7 млрд грн на дополнительные закупки газа в хранилища.

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Дефицит мощности в энергосистеме снизился до 20% – Укрэнерго

Источник: Денис Шмыгаль

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