К концу недели мы стабилизировали работу энергосистемы — Шмигаль

Ноябрь, 27 в 17:48

К концу недели энергетикам удалось стабилизировать работу энергосистемы Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

На данный момент дефицит мощностей остается на уровне около 20%. Глава правительства отметил, что более тысячи специалистов ежедневно работают над ремонтом сетей.

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По его словам, ЕБРР и Нидерланды выделили НЭК Укрэнерго €372 млн для оперативного ремонта повреждений от российских ракетных атак.

Кроме того, Норвегия выделила НАК Нафтогаз Украины €200 млн для закупки газа. Еще €300 млн на эти цели выделяет ЕБРР, а Кабмин передал Нафтогазу 12,7 млрд грн на дополнительные закупки газа в хранилища.

Источник: Денис Шмыгаль