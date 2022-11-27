На кінець тижня ми стабілізували роботу енергосистеми – Шмигаль

Листопад, 27 в 17:48

На кінець тижня енергетикам вдалося стабілізувати роботу енергосистеми України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

Наразі дефіцит потужностей залишається на рівні близько 20%. Глава уряду зазначив, що понад тисячу фахівців щоденно працюють над ремонтом мереж.

Зараз дивляться

За його словами, ЄБРР та Нідерланди виділили НЕК Укренерго €372 млн для оперативного ремонту пошкоджень від російських ракетних атак.

Крім того, Норвегія виділила НАК Нафтогаз України €200 млн для закупівлі газу. Ще €300 млн на ці цілі виділяє ЄБРР, а Кабмін передав Нафтогазу 12,7 млрд грн на додаткові закупівлі газу до сховищ.

Джерело: Денис Шмигаль