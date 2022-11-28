В ОП призвали Запад снять табу на поставки современного вооружения для ВСУ

Ноябрь, 28 в 13:53

В Офисе президента Украины призвали Запад как можно быстрее снять табу на поставки Киеву современных вооружений и предоставить, в частности, американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, баллистические ракеты ATACMS и немецкие танки Leopard.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил в Twitter, что РФ продолжает безнаказанно наносить удары по территории Украины.

– Patriot? Leopard? ATACMS? Каждый удар России по критической инфраструктуре, чтобы оставить без света и воды миллионы украинцев, должен снимать табу с поставок современных видов вооружений от союзников, — написал он.

Подоляк отметил, что безнаказанность порождает произвол, поэтому агрессор должен чувствовать цену каждого следующего шага.

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Сегодня, 28 ноября, в ОК Юг сообщили, что в Черное море на боевое дежурство вышел ракетоноситель.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе российский враг может нанести очередной массированный ракетный удар по Украине.

Источник: Михаил Подоляк