В ОП призвали Запад снять табу на поставки современного вооружения для ВСУ
В Офисе президента Украины призвали Запад как можно быстрее снять табу на поставки Киеву современных вооружений и предоставить, в частности, американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, баллистические ракеты ATACMS и немецкие танки Leopard.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил в Twitter, что РФ продолжает безнаказанно наносить удары по территории Украины.
– Patriot? Leopard? ATACMS? Каждый удар России по критической инфраструктуре, чтобы оставить без света и воды миллионы украинцев, должен снимать табу с поставок современных видов вооружений от союзников, — написал он.
Подоляк отметил, что безнаказанность порождает произвол, поэтому агрессор должен чувствовать цену каждого следующего шага.
Сегодня, 28 ноября, в ОК Юг сообщили, что в Черное море на боевое дежурство вышел ракетоноситель.
Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе российский враг может нанести очередной массированный ракетный удар по Украине.
Источник: Михаил Подоляк