В ОП закликали Захід зняти табу на постачання сучасного озброєння для ЗСУ
В Офісі президента України закликали Захід якнайшвидше зняти табу щодо поставок Києву сучасних озброєнь і надати, зокрема, американські зенітно-ракетні комплекси Patriot, балістичні ракети ATACMS та німецькі танки Leopard.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив у Twitter, що РФ продовжує безкарно завдавати ударів по території України.
— Patriot? Leopard? ATACMS? Кожен удар Росії по критичній інфраструктурі, щоб залишити без світла та води мільйони українців, має знімати “табу” з постачань сучасних видів озброєнь від союзників, – написав він.
Подоляк зазначив, що безкарність породжує свавілля, тому агресор має відчувати ціну кожного наступного кроку.
Сьогодні, 28 листопада, в ОК Південь повідомили, що у Чорне море на бойове чергування вийшов ракетоносій.
Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня російський ворог може завдати чергового масованого ракетного удару по Україні.
Джерело: Михайло Подоляк