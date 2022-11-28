В ОП закликали Захід зняти табу на постачання сучасного озброєння для ЗСУ

Листопад, 28 в 13:53

В Офісі президента України закликали Захід якнайшвидше зняти табу щодо поставок Києву сучасних озброєнь і надати, зокрема, американські зенітно-ракетні комплекси Patriot, балістичні ракети ATACMS та німецькі танки Leopard.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив у Twitter, що РФ продовжує безкарно завдавати ударів по території України.

— Patriot? Leopard? ATACMS? Кожен удар Росії по критичній інфраструктурі, щоб залишити без світла та води мільйони українців, має знімати “табу” з постачань сучасних видів озброєнь від союзників, – написав він.

Подоляк зазначив, що безкарність породжує свавілля, тому агресор має відчувати ціну кожного наступного кроку.

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Сьогодні, 28 листопада, в ОК Південь повідомили, що у Чорне море на бойове чергування вийшов ракетоносій.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня російський ворог може завдати чергового масованого ракетного удару по Україні.

Джерело: Михайло Подоляк