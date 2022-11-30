Шевченковская премия-2023: определен краткий список номинантов
Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко назвал краткий список номинантов премии 2023 года.
На сайте комитета Шевченковской премии сообщается, что в среду, 30 ноября, прошел первый тур.
После этого члены комитета определили произведения по семи номинациям, допущенные к участию во втором туре.
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Литература:
- Александр Авербух. Книга стихов Жидівський король;
- Любомир Дереш. Роман Там, де вітер;
- Екатерина Калитко. Книга стихов Орден мовчальниць;
- Мирослав Лазарук. Книга стихов Тилинка й литаври;
- Владислав Стольников. Книга стихов Ужинок серпневого надвечір’я;
- Людмила Таран. Книга прозы Айвенко, або Чоловіки – це…;
- Артем Чередник (Артем Чех). Роман Хто ти такий?
Литературоведение и искусствоведение:
- Виктор Жадько. Книги Коли б то Бог дав мені притулитися до університету, У всякого своя доля;
- Михаил Назаренко. Книга Крім Кобзаря Антологія української літератури. 1792-1883. У двох частинах;
- Людмила Тарнашинская. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти.
Публицистика, журналистика:
- Ольга Дубчак. Книги Чути українською, Бачити українською;
- Павел Казарин. Книга Дикий Захід Східної Європи;
- Богдан Логвиненко, Николай Носок, Карина Пилюгина. Документальный сериал Деокупація;
- Виталий Портников. Публіцистика 2017-2022 років;
- Светлана Черная. Українська Церква і московські міфи.
Музыкальное искусство:
- Бурмака Мария – проект Улюблені класики;
- Компаниченко Тарас, Сергей Охримчук, Данилейко Северин, Крысько Ярослав, Бережнюк Максим – группа Хорея Козацька – аудиоальбом Пісні Української революції;
- Петриченко Евгений, Плиш Богдан, Кононенко Ольга – музыкальный альбом-диптих Коляда—Триб‘ют;
- Тищенко Александр, Курач Юрий – Концертная программа Зацвіла в долині червона калина.
Визуальные искусства:
- Делиева Наталья, Костюк Валерий, Пода Таисия – Мультимедийная выставка Імерсивний світ Тараса Шевченка;
- Кравец Виталий – серия работ Анатомія Безхребетних.
Киноискусство:
- Горбач Марина – полнометражный игровой фильм Клондайк;
- Жураковская Олеся, Руденко Валентина, Тарас Ткаченко, Куц Татьяна и Горенштейн Виктория – телевизионный сериал Мама.
- Зинченко Александр, Лысенко Сергей – документальный сериал Колапс. Як українці зруйнували імперію зла;
- Целик Ирина – фильм Земля блакитна, ніби апельсин.
Театральное искусство:
- Гнатковский Алексей – комедия Уильяма Шекспира 12 ніч, або Що собі хочете Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко;
- Захоженко Дмитрий, Хорошко Алексей, Антоняк Мария, Цимбалист Оксана, Сидорко Василий – спектакль Філоктет. Античний рейв по пьесам Софокла и Гайнера Мюллера Львовского академического драматического театра имени Леси Украинки.
Лауреатов Шевченковской премии 2023 года должны объявить 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко.
Источник: Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко
Фото: Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко