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Шевченковская премия-2023: определен краткий список номинантов

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Шевченківська премія

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко назвал краткий список номинантов премии 2023 года.

На сайте комитета Шевченковской премии сообщается, что в среду, 30 ноября, прошел первый тур.

После этого члены комитета определили произведения по семи номинациям, допущенные к участию во втором туре.

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Литература:

  • Александр Авербух. Книга стихов Жидівський король;
  • Любомир Дереш. Роман Там, де вітер;
  • Екатерина Калитко. Книга стихов Орден мовчальниць;
  • Мирослав Лазарук. Книга стихов Тилинка й литаври;
  • Владислав Стольников. Книга стихов Ужинок серпневого надвечір’я;
  • Людмила Таран. Книга прозы Айвенко, або Чоловіки – це…;
  • Артем Чередник (Артем Чех). Роман Хто ти такий?

Литературоведение и искусствоведение:

  • Виктор Жадько. Книги Коли б то Бог дав мені притулитися до університету, У всякого своя доля;
  • Михаил Назаренко. Книга Крім Кобзаря Антологія української літератури. 1792-1883. У двох частинах;
  • Людмила Тарнашинская. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти.

Публицистика, журналистика:

  • Ольга Дубчак. Книги Чути українською, Бачити українською;
  • Павел Казарин. Книга Дикий Захід Східної Європи;
  • Богдан Логвиненко, Николай Носок, Карина Пилюгина. Документальный сериал Деокупація;
  • Виталий Портников. Публіцистика 2017-2022 років;
  • Светлана Черная. Українська Церква і московські міфи.

Музыкальное искусство:

  • Бурмака Мария – проект Улюблені класики;
  • Компаниченко Тарас, Сергей Охримчук, Данилейко Северин, Крысько Ярослав, Бережнюк Максим – группа Хорея Козацька – аудиоальбом Пісні Української революції;
  • Петриченко Евгений, Плиш Богдан, Кононенко Ольга – музыкальный альбом-диптих КолядаТрибют;
  • Тищенко Александр, Курач Юрий – Концертная программа Зацвіла в долині червона калина.

Визуальные искусства:

  • Делиева Наталья, Костюк Валерий, Пода Таисия – Мультимедийная выставка Імерсивний світ Тараса Шевченка;
  • Кравец Виталий – серия работ Анатомія Безхребетних.

Киноискусство:

  • Горбач Марина – полнометражный игровой фильм Клондайк;
  • Жураковская Олеся, Руденко Валентина, Тарас Ткаченко, Куц Татьяна и Горенштейн Виктория – телевизионный сериал Мама.
  • Зинченко Александр, Лысенко Сергей – документальный сериал Колапс. Як українці зруйнували імперію зла;
  • Целик Ирина – фильм Земля блакитна, ніби апельсин.

Театральное искусство:

  • Гнатковский Алексей – комедия Уильяма Шекспира 12 ніч, або Що собі хочете Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко;
  • Захоженко Дмитрий, Хорошко Алексей, Антоняк Мария, Цимбалист Оксана, Сидорко Василий – спектакль Філоктет. Античний рейв по пьесам Софокла и Гайнера Мюллера Львовского академического драматического театра имени Леси Украинки.

Лауреатов Шевченковской премии 2023 года должны объявить 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко.

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Объявлены лауреаты Шевченковской премии 2022 года: список

Источник: Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

Фото: Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

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