Шевченковская премия-2023: определен краткий список номинантов

Ноябрь, 30 в 17:04

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко назвал краткий список номинантов премии 2023 года.

На сайте комитета Шевченковской премии сообщается, что в среду, 30 ноября, прошел первый тур.

После этого члены комитета определили произведения по семи номинациям, допущенные к участию во втором туре.

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Литература:

Александр Авербух. Книга стихов Жидівський король;

Любомир Дереш. Роман Там, де вітер;

Екатерина Калитко. Книга стихов Орден мовчальниць;

Мирослав Лазарук. Книга стихов Тилинка й литаври;

Владислав Стольников. Книга стихов Ужинок серпневого надвечір’я;

Людмила Таран. Книга прозы Айвенко, або Чоловіки – це…;

Артем Чередник (Артем Чех). Роман Хто ти такий?

Литературоведение и искусствоведение:

Виктор Жадько. Книги Коли б то Бог дав мені притулитися до університету, У всякого своя доля;

Михаил Назаренко. Книга Крім Кобзаря Антологія української літератури. 1792-1883. У двох частинах;

Людмила Тарнашинская. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти.

Публицистика, журналистика:

Ольга Дубчак. Книги Чути українською, Бачити українською;

Павел Казарин. Книга Дикий Захід Східної Європи;

Богдан Логвиненко, Николай Носок, Карина Пилюгина. Документальный сериал Деокупація;

Виталий Портников. Публіцистика 2017-2022 років;

Светлана Черная. Українська Церква і московські міфи.

Музыкальное искусство:

Бурмака Мария – проект Улюблені класики;

Компаниченко Тарас, Сергей Охримчук, Данилейко Северин, Крысько Ярослав, Бережнюк Максим – группа Хорея Козацька – аудиоальбом Пісні Української революції;

Петриченко Евгений, Плиш Богдан, Кононенко Ольга – музыкальный альбом-диптих Коляда—Триб‘ют;

Тищенко Александр, Курач Юрий – Концертная программа Зацвіла в долині червона калина.

Визуальные искусства:

Делиева Наталья, Костюк Валерий, Пода Таисия – Мультимедийная выставка Імерсивний світ Тараса Шевченка;

Кравец Виталий – серия работ Анатомія Безхребетних.

Киноискусство:

Горбач Марина – полнометражный игровой фильм Клондайк;

Жураковская Олеся, Руденко Валентина, Тарас Ткаченко, Куц Татьяна и Горенштейн Виктория – телевизионный сериал Мама.

Зинченко Александр, Лысенко Сергей – документальный сериал Колапс. Як українці зруйнували імперію зла;

Целик Ирина – фильм Земля блакитна, ніби апельсин.

Театральное искусство:

Гнатковский Алексей – комедия Уильяма Шекспира 12 ніч, або Що собі хочете Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко;

Захоженко Дмитрий, Хорошко Алексей, Антоняк Мария, Цимбалист Оксана, Сидорко Василий – спектакль Філоктет. Античний рейв по пьесам Софокла и Гайнера Мюллера Львовского академического драматического театра имени Леси Украинки.

Лауреатов Шевченковской премии 2023 года должны объявить 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко.

Источник: Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

Фото: Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко