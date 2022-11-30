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Факти / Україна / Суспільство

Шевченківська премія-2023: визначено короткий список номінантів

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Шевченківська премія

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка назвав короткий список номінантів премії 2023 року.

На сайті комітету Шевченківської премії повідомляється, що у середу, 30 листопада, відбувся перший тур.

Після цього члени комітету визначили твори у семи номінаціях, допущені до участі у другому турі.

Зараз дивляться

Література:

  • Олександр Авербух. Книга поезій Жидівський король;
  • Любомир Дереш. Роман Там, де вітер;
  • Катерина Калитко. Книга поезій Орден мовчальниць;
  • Мирослав Лазарук. Книга поезій Тилинка й литаври;
  • Владислав Стольников. Книга поезій Ужинок серпневого надвечір’я;
  • Людмила Таран. Книга прози Айвенко, або Чоловіки – це…;
  • Артем Чередник (Артем Чех). Роман Хто ти такий?

Літературознавство та мистецтвознавство:

  • Віктор Жадько. Книги Коли б то Бог дав мені притулитися до університету, У всякого своя доля;
  • Михайло Назаренко. Книга Крім Кобзаря Антологія української літератури. 1792-1883. У двох частинах;
  • Людмила Тарнашинська. Книга Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти.

Публіцистика, журналістика:

  • Ольга Дубчак. Книги Чути українською, Бачити українською;
  • Павло Казарін. Книга Дикий Захід Східної Європи;
  • Богдан Логвиненко, Микола Носок, Карина Пілюгіна. Документальний серіал Деокупація;
  • Віталій Портніков. Публіцистика 2017-2022 років;
  • Світлана Чорна. Книга Українська Церква і московські міфи.

Музичне мистецтво:

  • Бурмака Марія – проєкт Улюблені класики;
  • Компаніченко Тарас, Охрімчук Сергій, Данилейко Северин, Крисько Ярослав, Бережнюк Максим – гурт Хорея Козацька – аудіоальбом Пісні Української революції;
  • Петриченко Євген, Пліш Богдан, Кононенко Ольга – музичний альбом-диптих КолядаТрибют;
  • Тищенко Олександр, Курач Юрій – Концертна програма Зацвіла в долині червона калина.

Візуальні мистецтва:

  • Делієва Наталя, Костюк Валерій, Пода Таїсія – Мультимедійна виставка Імерсивний світ Тараса Шевченка;
  • Кравець Віталій – серія робіт Анатомія Безхребетних.

Кіномистецтво:

  • Горбач Марина – повнометражний ігровий фільм Клондайк;
  • Жураківська Олеся, Руденко Валентина, Ткаченко Тарас, Куц Тетяна та Горенштейн Вікторія – телевізійний серіал Мама.
  • Зінченко Олександр, Лисенко Сергій – документальний серіал Колапс. Як українці зруйнували імперію зла;
  • Цілик Ірина – фільм Земля блакитна, ніби апельсин.

Театральне мистецтво:

  • Гнатковський Олексій – комедія Вільяма Шекспіра 12 ніч, або Що собі хочете Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка;
  • Захоженко Дмитро, Хорошко Олексій, Антоняк Марія, Цимбаліст Оксана, Сидорко Василь – вистава Філоктет. Античний рейв за п’єсами Софокла та Гайнера Мюллера Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки.

Лауреатів Шевченківської премії 2023 року мають оголосити 9 березня, у день народження Тараса Шевченка.

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Оголошено лауреатів Шевченківської премії 2022 року: список

Джерело: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка

Фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка

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