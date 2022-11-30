Шевченківська премія-2023: визначено короткий список номінантів
Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка назвав короткий список номінантів премії 2023 року.
На сайті комітету Шевченківської премії повідомляється, що у середу, 30 листопада, відбувся перший тур.
Після цього члени комітету визначили твори у семи номінаціях, допущені до участі у другому турі.
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Література:
- Олександр Авербух. Книга поезій Жидівський король;
- Любомир Дереш. Роман Там, де вітер;
- Катерина Калитко. Книга поезій Орден мовчальниць;
- Мирослав Лазарук. Книга поезій Тилинка й литаври;
- Владислав Стольников. Книга поезій Ужинок серпневого надвечір’я;
- Людмила Таран. Книга прози Айвенко, або Чоловіки – це…;
- Артем Чередник (Артем Чех). Роман Хто ти такий?
Літературознавство та мистецтвознавство:
- Віктор Жадько. Книги Коли б то Бог дав мені притулитися до університету, У всякого своя доля;
- Михайло Назаренко. Книга Крім Кобзаря Антологія української літератури. 1792-1883. У двох частинах;
- Людмила Тарнашинська. Книга Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти.
Публіцистика, журналістика:
- Ольга Дубчак. Книги Чути українською, Бачити українською;
- Павло Казарін. Книга Дикий Захід Східної Європи;
- Богдан Логвиненко, Микола Носок, Карина Пілюгіна. Документальний серіал Деокупація;
- Віталій Портніков. Публіцистика 2017-2022 років;
- Світлана Чорна. Книга Українська Церква і московські міфи.
Музичне мистецтво:
- Бурмака Марія – проєкт Улюблені класики;
- Компаніченко Тарас, Охрімчук Сергій, Данилейко Северин, Крисько Ярослав, Бережнюк Максим – гурт Хорея Козацька – аудіоальбом Пісні Української революції;
- Петриченко Євген, Пліш Богдан, Кононенко Ольга – музичний альбом-диптих Коляда–Триб‘ют;
- Тищенко Олександр, Курач Юрій – Концертна програма Зацвіла в долині червона калина.
Візуальні мистецтва:
- Делієва Наталя, Костюк Валерій, Пода Таїсія – Мультимедійна виставка Імерсивний світ Тараса Шевченка;
- Кравець Віталій – серія робіт Анатомія Безхребетних.
Кіномистецтво:
- Горбач Марина – повнометражний ігровий фільм Клондайк;
- Жураківська Олеся, Руденко Валентина, Ткаченко Тарас, Куц Тетяна та Горенштейн Вікторія – телевізійний серіал Мама.
- Зінченко Олександр, Лисенко Сергій – документальний серіал Колапс. Як українці зруйнували імперію зла;
- Цілик Ірина – фільм Земля блакитна, ніби апельсин.
Театральне мистецтво:
- Гнатковський Олексій – комедія Вільяма Шекспіра 12 ніч, або Що собі хочете Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка;
- Захоженко Дмитро, Хорошко Олексій, Антоняк Марія, Цимбаліст Оксана, Сидорко Василь – вистава Філоктет. Античний рейв за п’єсами Софокла та Гайнера Мюллера Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки.
Лауреатів Шевченківської премії 2023 року мають оголосити 9 березня, у день народження Тараса Шевченка.
Джерело: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка
Фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка