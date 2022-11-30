Шевченківська премія-2023: визначено короткий список номінантів

Листопад, 30 в 17:04

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка назвав короткий список номінантів премії 2023 року.

На сайті комітету Шевченківської премії повідомляється, що у середу, 30 листопада, відбувся перший тур.

Після цього члени комітету визначили твори у семи номінаціях, допущені до участі у другому турі.

Зараз дивляться

Література:

Олександр Авербух. Книга поезій Жидівський король;

Любомир Дереш. Роман Там, де вітер;

Катерина Калитко. Книга поезій Орден мовчальниць;

Мирослав Лазарук. Книга поезій Тилинка й литаври;

Владислав Стольников. Книга поезій Ужинок серпневого надвечір’я;

Людмила Таран. Книга прози Айвенко, або Чоловіки – це…;

Артем Чередник (Артем Чех). Роман Хто ти такий?

Літературознавство та мистецтвознавство:

Віктор Жадько. Книги Коли б то Бог дав мені притулитися до університету, У всякого своя доля;

Михайло Назаренко. Книга Крім Кобзаря Антологія української літератури. 1792-1883. У двох частинах;

Людмила Тарнашинська. Книга Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти.

Публіцистика, журналістика:

Ольга Дубчак. Книги Чути українською, Бачити українською;

Павло Казарін. Книга Дикий Захід Східної Європи;

Богдан Логвиненко, Микола Носок, Карина Пілюгіна. Документальний серіал Деокупація;

Віталій Портніков. Публіцистика 2017-2022 років;

Світлана Чорна. Книга Українська Церква і московські міфи.

Музичне мистецтво:

Бурмака Марія – проєкт Улюблені класики;

Компаніченко Тарас, Охрімчук Сергій, Данилейко Северин, Крисько Ярослав, Бережнюк Максим – гурт Хорея Козацька – аудіоальбом Пісні Української революції;

Петриченко Євген, Пліш Богдан, Кононенко Ольга – музичний альбом-диптих Коляда–Триб‘ют;

Тищенко Олександр, Курач Юрій – Концертна програма Зацвіла в долині червона калина.

Візуальні мистецтва:

Делієва Наталя, Костюк Валерій, Пода Таїсія – Мультимедійна виставка Імерсивний світ Тараса Шевченка;

Кравець Віталій – серія робіт Анатомія Безхребетних.

Кіномистецтво:

Горбач Марина – повнометражний ігровий фільм Клондайк;

Жураківська Олеся, Руденко Валентина, Ткаченко Тарас, Куц Тетяна та Горенштейн Вікторія – телевізійний серіал Мама.

Зінченко Олександр, Лисенко Сергій – документальний серіал Колапс. Як українці зруйнували імперію зла;

Цілик Ірина – фільм Земля блакитна, ніби апельсин.

Театральне мистецтво:

Гнатковський Олексій – комедія Вільяма Шекспіра 12 ніч, або Що собі хочете Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка;

Захоженко Дмитро, Хорошко Олексій, Антоняк Марія, Цимбаліст Оксана, Сидорко Василь – вистава Філоктет. Античний рейв за п’єсами Софокла та Гайнера Мюллера Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки.

Лауреатів Шевченківської премії 2023 року мають оголосити 9 березня, у день народження Тараса Шевченка.

Джерело: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка

Фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка