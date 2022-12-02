Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Религиозные организации не должны представлять угрозы для жизни: ЦСК о деятельности УПЦ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
лавра Київ
Фото: Unsplash

В Центре стратегических коммуникаций при Мининформполитики Spravdi объяснили ситуацию, сложившуюся с Украинской православной церковью в Украине.

Отмечается, что религиозные организации должны не нарушать права и свободы граждан, не нести угрозы жизни, здоровью и безопасности.

— Но объекты УПЦ МП нарушают эти обязательства, сотрудничая со страной-агрессором, — объясняют в Spravdi.

Подчеркивается, что в храмах УПЦ МП:

  • распространяют российскую пропаганду;
  • ими прикрывают деятельность вражеских спецслужб;
  • в них вербуют российскую агентуру.

В Центре стратегических коммуникаций добавили, что УПЦ должно доказать отсутствие у себя церковно-канонической связи с московским патриархатом, обслуживающим путинский режим и его цели в агрессивной войне против Украины.

Сейчас смотрят

Также там назвали циничными и лицемерными российские сетования на “религиозные гонения” в Украине, особенно после того, как на подконтрольных Москве территориях годами планомерно уничтожалась украинская церковь.

Читайте
Церковь по оказанию услуг. Религиовед Людмила Филиппович рассказала, есть ли шансы у УПЦ МП выйти из кризиса

2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России.

Источник: Центр стратегических коммуникаций 

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка