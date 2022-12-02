Религиозные организации не должны представлять угрозы для жизни: ЦСК о деятельности УПЦ

Декабрь, 02 в 15:17

В Центре стратегических коммуникаций при Мининформполитики Spravdi объяснили ситуацию, сложившуюся с Украинской православной церковью в Украине.

Отмечается, что религиозные организации должны не нарушать права и свободы граждан, не нести угрозы жизни, здоровью и безопасности.

— Но объекты УПЦ МП нарушают эти обязательства, сотрудничая со страной-агрессором, — объясняют в Spravdi.

Подчеркивается, что в храмах УПЦ МП:

распространяют российскую пропаганду;

ими прикрывают деятельность вражеских спецслужб;

в них вербуют российскую агентуру.

В Центре стратегических коммуникаций добавили, что УПЦ должно доказать отсутствие у себя церковно-канонической связи с московским патриархатом, обслуживающим путинский режим и его цели в агрессивной войне против Украины.

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Также там назвали циничными и лицемерными российские сетования на “религиозные гонения” в Украине, особенно после того, как на подконтрольных Москве территориях годами планомерно уничтожалась украинская церковь.

2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России.

Источник: Центр стратегических коммуникаций