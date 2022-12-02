Релігійні організації не повинні нести загрози життю: ЦСК про діяльність УПЦ
У Центрі стратегічних комунікацій при Мінінформполітики Spravdi пояснили ситуацію, що склалася з Українською православною церквою в Україні.
Наголошується, що релігійні організації повинні не порушувати права і свободи громадян, не нести загрози життю, здоров’ю та безпеці.
— Але об’єкти УПЦ МП порушують ці зобов’язання, співпрацюючи з країною-агресором, – пояснюють у Spravdi.
Підкреслюється, що у храмах УПЦ МП:
- поширюють російську пропаганду;
- ними прикривають діяльність ворожих спецслужб;
- у них вербують російську агентуру.
У Центрі стратегічних комунікацій додали, що УПЦ має довести відсутність у себе церковно-канонічного зв’язку з московським патріархатом, який обслуговує путінський режим та його цілі в агресивній війні проти України.
Також там назвали цинічними та лицемірними російські нарікання на “релігійні гоніння” в Україні, особливо після того, як на підконтрольних Москві територіях роками планомірно знищувалася українська церква.
2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії.
Джерело: Центр стратегічних комунікацій