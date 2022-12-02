Релігійні організації не повинні нести загрози життю: ЦСК про діяльність УПЦ

Грудень, 02 в 15:17

У Центрі стратегічних комунікацій при Мінінформполітики Spravdi пояснили ситуацію, що склалася з Українською православною церквою в Україні.

Наголошується, що релігійні організації повинні не порушувати права і свободи громадян, не нести загрози життю, здоров’ю та безпеці.

— Але об’єкти УПЦ МП порушують ці зобов’язання, співпрацюючи з країною-агресором, – пояснюють у Spravdi.

Підкреслюється, що у храмах УПЦ МП:

поширюють російську пропаганду;

ними прикривають діяльність ворожих спецслужб;

у них вербують російську агентуру.

У Центрі стратегічних комунікацій додали, що УПЦ має довести відсутність у себе церковно-канонічного зв’язку з московським патріархатом, який обслуговує путінський режим та його цілі в агресивній війні проти України.

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Також там назвали цинічними та лицемірними російські нарікання на “релігійні гоніння” в Україні, особливо після того, як на підконтрольних Москві територіях роками планомірно знищувалася українська церква.

2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій