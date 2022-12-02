Декабрь, 02 в 12:59

Персональную ответственность за несправедливые графики отключений электроэнергии украинцам будут нести руководители ОСР (операторов систем распределения, облэнерго).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины по итогам совещания относительно равномерного и справедливого распределения использования электроэнергии между потребителями при отключении света.

По словам Галущенко, на прошлой неделе вдвое выросло количество жалоб граждан. Украинцы заявляют о несоблюдении графиков и несправедливости в очередности отключений электричества.

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Наибольшее количество жалоб поступило из Киева, Киевской области, Полтавы и Львова.

– Анализ, который Минэнерго провело совместно с НКРЭКУ и Госэнергонадзором, свидетельствует, что недовольство граждан обосновано… При отключении электроэнергии ОСР должен руководствоваться справедливым подходом, чтобы все потребители находились в равных условиях. Если будут установлены факты злоупотреблений, руководители компаний будут нести персональную ответственность, – подчеркнул Галущенко.

В совещании также приняли участие: заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, глава НКРЭКУ Константин Ущаповский, руководство Госэнергонадзора, Укрэнерго и облэнерго.

Как отметил Шурма, справедливость во время поставок электричества украинцам находится под контролем на самом высоком государственном уровне, поскольку это вопрос нацбезопасности.

В НКРЭКУ уточнили, что вводят персональную ответственность для руководителей облэнерго за нарушения.

По словам регулятора, сейчас поступает значительное количество жалоб потребителей на ненадлежащую коммуникацию облэнерго: отсутствие информации об отключениях света, их объемах и актуальности графиков. Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский подчеркнул, что эта ситуация также должна быть немедленно исправлена.

Кроме того, в комиссии призвали учитывать показатели счетчиков и применять коэффициент понижения в счетах потребителям за ноябрь.

Государственная инспекция энергетического надзора вместе с представителями НКРЭКУ, Укрэнерго и СБУ проведут внеплановые проверки соблюдения графиков отключений света. А уполномоченные лица будут дежурить на диспетчерских пунктах в утренние и вечерние пиковые часы для контроля за выполнением графиков.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что графики отключений света должны быть справедливыми и понятными гражданам. И это ответственность как энергокомпаний, так и местных властей.