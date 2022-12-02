Грудень, 02 в 12:59

Персональну відповідальність за несправедливі графіки відключення електроенергії українцям нестимуть керівники ОСР (операторів систем розподілу, обленерго).

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства енергетики України за підсумками наради щодо рівномірного та справедливого розподілу використання електроенергії між споживачами під час відключень світла.

За словами Галущенка, минулого тижня вдвічі зросла кількість скарг громадян. Українці заявляють про недотримання графіків і несправедливість у черговості відключень електрики.

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Найбільша кількість скарг надійшла з Києва, Київської області, Полтави та Львова.

– Аналіз, який Міненерго провело спільно з НКРЕКП та Держенергонаглядом, свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване… При відключенні електроенергії ОСР має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах. Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній будуть нести персональну відповідальність, – наголосив Галущенко.

У нараді також взяли участь: заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський, керівництво Держенергонагляду, Укренерго та обленерго.

Як зазначив Шурма, справедливість під час постачань електрики українцям перебуває під контролем на найвищому державному рівні, оскільки це питання нацбезпеки.

В НКРЕКП уточнили, що запроваджують персональну відповідальність для керівників обленерго за порушення.

За словами регулятора, зараз надходить значна кількість скарг споживачів на неналежну комунікацію обленерго: відсутність інформації про відключення світла, їх обсяги та актуальність графіків. Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський наголосив, що ця ситуація також має бути негайно виправлена.

Крім того, в комісії закликали враховувати показники лічильників і застосовувати коефіцієнт зниження в рахунках споживачам за листопад.

Державна інспекція енергетичного нагляду разом із представниками НКРЕКП, Укренерго та СБУ проведуть позапланові перевірки дотримання графіків відключення світла. А уповноважені особи чергуватимуть на диспетчерських пунктах у ранкові та вечірні пікові години для контролю за виконанням графіків.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що графіки відключень світла мають бути справедливими та зрозумілими для громадян. І це відповідальність як енергокомпаній, так і місцевої влади.