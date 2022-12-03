Декабрь, 02 в 22:45

В Дарницком и Днепровском районах Киева отключения электроэнергии несколько продолжительнее из-за проблем на одном из объектов генерации.

Об этом сообщил гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.

Он отметил, что сегодня Киев мог максимально потребить 1022 МВт при ориентировочной потребности в 1500 МВт.

Сейчас смотрят

— Есть некоторые проблемы на Левом берегу, там один из двух из объектов генерации не может давать достаточно мощности, в которой нуждаются потребители, а значит, работает только другой объект, и только его две магистральные линии. Они часто перегружаются. Поэтому, к сожалению, отключения в Дарницком и Днепровском районах из-за этого несколько продолжительнее, чем в остальной части города, — написал он.

По словам Коваленко, энергетики делают все возможное, чтобы возобновить полноценные поставки.

Также гендиректор Yasno призвал украинцев “не пренебрегать” и подготовить все, что может потребоваться при отключениях электроэнергии.