Грудень, 02 в 22:45

У Дарницькому та Дніпровському районах Києва відключення електроенергії дещо триваліші через проблеми на одному з об’єктів генерації.

Про це повідомив гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

Він зазначив, що сьогодні Київ міг максимально спожити 1022 МВт при орієнтовній потребі в 1500 МВт.

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– Є деякі проблеми на Лівому березі, там один із двох об’єктів генерації не може давати достатньо потужності, якої потребують споживачі, а отже, працює тільки інший об’єкт, і лише його дві магістральні лінії. Вони часто перенавантажуються. Тому, на жаль, відключення у Дарницькому та Дніпровському районах через це дещо триваліші, ніж в решти міста, – написав він.

За словами Коваленка, енергетики роблять усе можливе, щоб відновити повноцінне постачання.

Також гендиректор Yasno закликав українців “не легковажити” та підготувати все, що може знадобитися під час відключень електроенергії.