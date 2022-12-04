Українські мінометники накрили вогнем вантажівки окупантів: у ЗСУ показали відео

Грудень, 03 в 23:00

Бійці Збройних сил України здійснили точні удари по двох російських вантажівках, внаслідок чого вони спалахнули та повністю згоріли.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ поділилися відеозаписом, де можна помітити, як горять автівки окупантів, атаковані влучним вогнем.

Зараз дивляться

– Мінометники влучними ударами знищують окупантські вантажівки, – йдеться у повідомленні СтратКом ЗСУ.

На відеозаписі можна побачити, що снаряд влучив поряд з вантажівками, які пізніше загорілися та були знищені.

Раніше українські прикордонники знищили будинок, в якому переховувалися окупанти. Солдатів Російської Федерації накрили з міномета у Донецькій області.

Українські захисники влаштувавши засідку біля підбитого ними танка противника та знищили іншу російську бойову машину.