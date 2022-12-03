В разі блекауту працюватимуть комунальні аптеки та частина приватних – Кличко

Грудень, 03 в 15:11

Аптеки КП Фармація забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть у разі повної відсутності електропостачання. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

За словами міського голови, також працюватимуть і частина аптек приватних мереж.

Кличко пообіцяв оперативно оновлювати інформацію.

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Він додав, що не залишаться без допомоги й домашні улюбленці. Кваліфіковану ветеринарну допомогу домашнім тваринам в умовах відсутності електропостачання надаватимуть комунальні ветлікарні.

Лікувального-діагностичні послуги домашнім улюбленцям киян надаватимуть у ветеринарних лікарнях, що входять до складу КП Київська міська лікарня ветеринарної медицини.

У разі повної відсутності електропостачання у Києві продовжить працювати Служба обліку та реєстрації тварин, що також входить до складу комунального підприємства.

Раніше Віталій Кличко опублікував план столиці на випадок найгіршого сценарію з електропостачанням.

За словами мера, у разі нових ударів ворога по енергосистемі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання у столиці, на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси, проїзд в яких буде безкоштовним.

Джерело: Віталий Кличко