Грудень, 04 в 14:29

Міністерство оборони закупило необхідну зимову форму для військовослужбовців і зараз вирішуються певні проблеми з її доставкою.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, склади Міноборони створили резерв із 200 тис. бронежилетів та 100 тис. касок. Амуніцію зі складів розподіляє Генштаб ЗСУ згідно з наявними пріоритетами.

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– Зимову форму закуплено на всіх. Є певні проблеми з логістикою, – сказала Ганна Маляр на волонтерському саміті ЗСУ та волонтери – шлях незламних.

Заступниця міністра оборони зазначила, що за дев’ять місяців війни державі вдалося розв’язати основні проблеми забезпечення, пов’язані з тим, що до війни чисельність Збройних сил становила 261 тис., а зараз, “як кажуть, близько 1 млн”, зокрема своєчасно виплачується фінансове забезпечення.

При цьому Ганна Маляр наголосила, що Міноборони та Збройні сили, як і раніше, зацікавлені у співпраці з волонтерами.