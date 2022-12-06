IRIS-T та NASAMS показали 100% результат, але скелет нашої ППО зараз радянські комплекси – Ігнат

Грудень, 06 в 14:38

Зенітні ракетні комплекси Бук-М1 та С-300 наразі є основою української протиповітряної оборони.

Однак, за словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, українську ППО необхідно посилювати сучасними зразками.

— Зараз основним скелетом ППО держави є комплекси радянського виробництва – Бук М1, С-300, які на озброєнні Повітряних сил. Надійшли також і для ППО Сухопутних військ комплекси малого радіусу дії, зенітні гармати, самохідні – такі як Gepard, – сказав Ігнат під час брифінгу в медіа-центрі Україна.

Він подякував німецьким партнерам та наголосив, що вони працюють дуже ефективно.

Зараз дивляться

Ігнат також наголосив, що українську протиповітряну оборону необхідно посилювати засобами ППО сучасних зразків, які в Україні вже є та ефективно працюють.

— IRIS-T та NASAMS збили всі повітряні цілі, за якими вони цілилися. Тобто 100% результат. Ми повинні розуміти, що у нас іншого шляху немає, окрім як переходити на цей новий тип озброєння – ефективний, сучасний, який відповідатиме вимогам та загрозам. І посилюватись ще далекобійними засобами, такими як Patriot, – зазначив Ігнат.

Речник командування Повітряних сил додав, що є рішення щодо передачі Україні ЗРК протиповітряної оборони Hawk і українські військові вже навчаються роботі з ними.

Він наголосив, що важливим питанням для України залишається передача сучасник літаків F-16.

Раніше Юрій Ігнат розповів, що серед літаків, які ЗСУ хотіли б отримати від західних партнерів – F-16 та F-15 Eagle.