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Факты / Україна / Общество

Пока нет необходимости вручать повестки на блокпостах — Монастырский

Юля Захарченко, редактор ленты
Денис Монастирський
Фото: МВД

Пока нет необходимости вручать на блокпостах повестки с требованием явиться для постановки на учет в военкоматы гражданам Украины в разных областях.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире информационного телемарафона Единые новости. По его словам, сейчас есть большое количество добровольцев, которые хотят защищать родину.

— Сегодня, общаясь с нашими Вооруженными силами, я понимаю, что у них сегодня есть возможность уже отбирать лучших из желающих. Поэтому сейчас нет никакой необходимости для того, чтобы кого-то оповещать на блокпостах, — отмечает Монастырский.

Министр рассказал, что в Украине существенно уменьшилось количество нарушителей комендантского часа. Он поделился, что на блокпостах все еще изымают оружие из незаконного оборота и задерживают подозреваемых в коллаборационизме.

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