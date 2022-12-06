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Факти / Україна / Суспільство

Поки що немає потреби вручати повістки на блокпостах – Монастирський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Денис Монастирський
Фото: МВС

Поки що нема потреби вручати на блокпостах повістки з вимогою з’явитися для поставлення на облік у військкомати громадянам України в різних областях.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини. За його словами, наразі є велика кількість добровільців, які хочуть захищати батьківщину.

– Сьогодні, спілкуючись з нашими Збройними силами, я розумію, що у них на сьогодні є можливість вже відбирати найкращих з охочих. Тому зараз немає жодної необхідності у тому, щоб когось оповіщати на блокпостах, – зазначає Монастирський.

Міністр розповів, що в Україні суттєво зменшилася кількість порушників комендантської години. Він поділився, що на блокпостах все ще вилучають зброю з незаконного обігу та затримують підозрюваних у колабораціонізмі.

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