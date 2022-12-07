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Факты / Україна / Общество

Дефицита не предвидится: в Минагрополитики объяснили, как отключения света повлияют на цены продуктов

Валентина Чорна, редактор ленты
Дефицита не предвидится: в Минагрополитики объяснили, как отключения света повлияют на цены продуктов
Фото: Depositphotos

Из-за отключения электроэнергии цены на продукты питания в Украине вырастут на несколько процентов. Однако существенного подорожания и дефицита не предполагается.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий.

— Доля электроэнергии в зависимости от типа продукции влияет на цену от 3% до 5%. Все зависит от того, какая в дальнейшем будет частота отключений и, соответственно, от потребностей использования альтернативных источников, которые являются более дорогими. Если ситуация будет текущей, с прогнозируемыми плановыми отключениями, существенного подорожания не предполагается. Будут незначительные корректировки, на несколько процентов, но не больше, – сказал он.

Высоцкий отметил, что в ближайшее время в Украину поступит много альтернативных источников, то есть генераторов. Они заказаны на средства предприятий, а также профинансированы международными партнерами.

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По словам чиновника, для базовой продуктовой корзины отключение электроэнергии физических угроз не влечет.

К тому же, в Украине выращивают значительно больше зерновых, масличных культур и продуктов их переработки, чем нужно для внутреннего потребления.

Значительная часть этой продукции всегда отправляется на экспорт, но при необходимости она будет ориентирована на внутренний рынок.

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