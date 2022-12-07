Грудень, 07 в 9:38

Через відключення електроенергії ціни на продукти харчування в Україні зростуть на кілька відсотків. Проте суттєвого здорожчання і дефіциту не передбачається.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

– Частка електроенергії залежно від типу продукції впливає на ціну від 3% до 5%. Все залежить від того, яка надалі буде частота відключень і, відповідно, від потреб використання альтернативних джерел, які є дорожчими. Якщо ситуація буде поточною, з прогнозованими плановими відключеннями, то суттєвого здорожчання не передбачається. Будуть незначні коригування, на кілька відсотків, але не більше, – сказав він.

Висоцький зазначив, що найближчим часом до України надійде багато альтернативних джерел, тобто генераторів. Вони замовлені коштом підприємств, а також профінансовані міжнародними партнерами.

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За словами чиновника, для базового продуктового кошика відключення електроенергії фізичних загроз не спричиняє.

До того ж, в Україні вирощують значно більше зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки, аніж потрібно для внутрішнього споживання.

Значна частина цієї продукції завжди йде на експорт, але за необхідності вона буде спрямована на внутрішній ринок.