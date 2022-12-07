Не только предрождественский спрос: эксперты о росте цен на продовольственные продукты

Декабрь, 07 в 14:42

Рост цен в канун праздников — это традиционный сезонный эффект, который мы наблюдаем каждый год.

Об этом заявил член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире телемарафона Единые новости.

— Когда мы оцениваем реальную цену из года в год, то сравниваем цифру, которая была ровно год назад, чтобы нивелировать сезонные колебания, — говорит он.

По его словам, с декабря 2021 года по декабрь 2022 года цены на продовольственную корзину выросли примерно в среднем на 38-39%. Хотя общий индекс инфляции немного меньше – примерно 30%.

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По словам Пендзина, на цену продуктов будет однозначно влиять ситуация с энергоносителями. Это дополнительно будет стимулировать плюс 1-2% в месяц к имеющейся цене.

— У нас традиционно овощи – лидер роста. В этом году оккупированные территории не добавили традиционно поступающих овощей к общему столу. Частично мы переориентировались на импорт – он откровенно дорогой. Ситуация с валютным курсом более-менее стабильна, но все равно это дороже, чем было год назад. Однозначно ничего дешеветь не будет.

Пендзин подчеркнул, что сейчас люди меньше тратят средств на путешествия, товары долгосрочного использования, в частности одежду и технику. Это все показывает, как изменилась структура наших расходов в связи с военными действиями.

— Традиционно предновогодний ажиотаж влечет за собой рост цен на импортные позиции: овощи и фрукты в среднем на 10%. Это традиционная вспышка спроса, когда предложение наращивается, однако спрос в канун Нового года растет, — сказал президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

Что касается традиционного борщового набора отечественного производства, как отметил Баштанник, то здесь не предполагается значительный рост на праздники (на уровне 2-3%). По его словам, цены на борщовый набор могут вырасти ближе к весне.