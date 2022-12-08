Декабрь, 08 в 10:31

Binance — крупнейшая мировая блокчейн-экосистема и поставщик инфраструктуры для криптовалютной отрасли. В первые дни полномасштабного вторжения Binance создала Фонд экстренной помощи для оказания немедленной поддержки и безопасного убежища беженцам.

Пожертвование Binance в размере $10 млн – одно из крупнейших пожертвований, сделанных частной компанией для Украины.

В Binance действует услуга, по которой украинские беженецы, могут оформить себе карту и получать на нее выплаты.

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О том, как заказать и использовать карту Binance, узнавали Факты ICTV.

Кто может получить

На сайте компании отмечается, что помощь оказывается тем украинцам, которые выехали в ЕС из Украины из-за полномасштабной войны.

Но и ВПЛ могут получить пожертвования. По условиям программы, помощь оказывается только женщинам старше 18 лет, имеющим статус ВПЛ. И только тем женщинам, которые находятся як ВПЛ в Киевской и Львовской областях.

ВПЛ, которые отвечают требованиям, будут получать раз в месяц $75 на человека. Помощь будет поступать в течение трех месяцев.

Ранее Binance осуществили выплаты более 1,5 тыс. украинцев, которые поехали в страны Европейского Союза.

Как получить материальную помощь

Возможность зарегистрироваться и получить помощь есть только в выбранных приютах в Киевской и Львовской областях, у тех ВПЛ, которые уже там находятся.

Для регистрации ВПЛ, которые находятся в приюте, должны предоставить паспорт и справку внутренне перемещенного лица. Больше информации можно найти по ссылке.

Украинцы будут получать выплаты в течение трех месяцев на криптокошелек, а затем их можно вывести на банковскую карту ($75 на одного человека ежемесячно).

Если вы находитесь в ЕС, вам нужно подать заявку. Как это сделать, читайте на сайте Binance.

Карта Binance для украинских беженцев

На сайте компании отмечается, что беженцы, которые обратились к местным некоммерческим организациям и подали заявку на получение криптовалютных карт Binance, получат 75 BUSD ежемесячно.

Основная цель криптокарты — поддержать беженцев и предоставить им быстрый, простой и полностью функциональный платежный инструмент для отправки, получения и покупки товаров с помощью криптовалют.

Как заказать карту

Чтобы начать получать помощь, сначала необходимо заказать карту Binance:

зарегистрируйтесь

на этапе регистрации вы должны указать свой украинский юридический адрес места регистрации, который указан в паспорте. Важно: при прохождении верификации указывайте ваше имя и фамилию латиницей ;

при прохождении верификации указывайте ваше имя и фамилию ; после регистрации вы окажетесь на своей странице Binance;

чтобы заказать карту, найдите раздел Финансы и нажмите карта Binance Visa

начните процесс регистрации заявки на создание, проверив инициалы на карте, и нажмите Далее;

придумайте и введите пароль;

в разделе Дополнительная информация вам необходимо указать адрес проживания из списка стран ЕС. Соответственно, этот адрес должен отличаться от вашего украинского, который вы указали во время регистрации и верификации аккаунта;

вам необходимо указать адрес проживания из списка стран ЕС. Соответственно, этот адрес должен отличаться от вашего украинского, который вы указали во время регистрации и верификации аккаунта; внимательно перечитайте данные и ознакомьтесь с политикой и условиями пользования;

подтвердите завершение процесса заказа карты, нажав Ордер.

Готово! Вы успешно оформили Binance Card для беженцев и имеете доступ к полной информации созданной карты.

Ваша виртуальная карта Binance будет оформлена сразу после успешного заказа. Доставка физической карты зависит от страны вашего временного проживания — от двух до восьми недель.

Карта доступна пользователям Binance из Украины, которые проживают в таких странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Республика Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Гибралтар, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция.