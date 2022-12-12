Декабрь, 12 в 14:26

Сегодня увидеть генератор можно где угодно. Из-за длительных отключений света их начали устанавливать рядом с супермаркетами, маленькими лавками, салонами красоты и частными домами.

Однако не все украинцы знают, что на хранение горючего для работы генератора нужно получить соответствующую лицензию. Если хранить топливо без лицензии, могут выписать кругленькую сумму штрафа.

Факты ICTV узнавали, какой штраф могут выписать за незаконное хранение горючего для работы генератора и сколько придется заплатить.

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Топливо без лицензии: размер штрафа

Эксплуатация генераторов на предприятиях требует оформления специальной документации, а на хранение топлива для работы генератора нужно получить соответствующую лицензию.

Соответственно, украинцы, которые хранят топливо, обязаны получить соответствующее разрешение-лицензию. Этого требует Закон Украины О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего от 19 декабря 1995 г. Это касается как обычных украинцев, так и бизнеса.

Согласно ст. 17 Закона № 481, в случае хранения горючего без наличия лицензии к субъектам хозяйствования будут применяться штрафы в размере 500 тыс. грн.

Как получить разрешение на хранение горючего

За выдачу лицензий отвечают территориальные органы ГНС.

Поэтому, чтобы получить разрешение, нужно обращаться в органы ГНС по месту расположения мест хранения горючего. Обратите внимание, что получить лицензию нужно на каждое место хранения горючего.

Сделать это можете лично, через уполномоченное лицо или отправить документы заказным письмом.

Необходимые документы на разрешение хранения топлива для собственных нужд:

заявление — здесь должна быть отметка об использовании топлива для нужд собственного потребления или переработки, общая вместимость резервуаров и их место нахождения;

— здесь должна быть отметка об использовании топлива для нужд собственного потребления или переработки, общая вместимость резервуаров и их место нахождения; чек из банка об уплате за лицензию.

Лицензию на право хранения горючего или решение об отказе в ее выдаче должны предоставить заявителю в течение 20 календарных дней со дня получения документов.

Срок действия лицензии на хранение горючего — пять лет. Плата за лицензию — 780 грн/год вносится ежегодно.

Еще раз подчеркиваем, что за нарушение этих правил предусмотрены колоссальные финансовые взыскания в размере 500 тыс. грн.