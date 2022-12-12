Грудень, 12 в 14:26

Сьогодні побачити генератор можна будь-де. Через тривалі відключення світла їх почали встановлювати поруч із супермаркетами, маленькими крамницями, салонами краси та приватними будинками.

Проте не всі українці знають, що на зберігання пального для роботи генератора потрібно отримати відповідну ліцензію. Якщо зберігати пальне без ліцензії, можуть виписати кругленьку суму штрафу.

Факти ICTV дізнавались, який штраф можуть виписати за незаконне зберігання пального для роботи генератора та скільки доведеться сплатити.

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Пальне без ліцензії: розмір штрафу

Експлуатація генераторів на підприємствах вимагає оформлення спеціальної документації, а на зберігання пального для роботи генератора потрібно отримати відповідну ліцензію.

Відповідно, українці, які зберігають пальне, зобов’язані отримати відповідний дозвіл-ліцензію. Цього вимагає Закон України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального від 19 грудня 1995 р. Це стосується як звичайних українців, так і бізнесу.

Відповідно до ст.17 Закону № 481, у разі зберігання пального без наявності ліцензії до суб’єктів господарювання застосовуватимуться штрафи у розмірі 500 тис. грн.

Як отримати дозвіл на зберігання пального

За видачу ліцензій відповідають територіальні органи ДПС. Тому, щоб отримати дозвіл, потрібно звертатися в органи ДПС за місцем розташування місць зберігання пального. Зверніть увагу, що отримати ліцензію потрібно на кожне місце зберігання пального.

Зробити це ви можете особисто, через уповноважену особу або надіслати документи рекомендованим листом.

Необхідні документи на дозвіл зберігання пального для власних потреб:

заява – тут має бути позначка про використання пального для потреб власного споживання чи перероблення, загальна місткість резервуарів та їх місце розташування;

– тут має бути позначка про використання пального для потреб власного споживання чи перероблення, загальна місткість резервуарів та їх місце розташування; чек з банку про сплату за ліцензію.

Ліцензію на право зберігання пального або рішення про відмову в її видачі мають надати заявникові протягом 20 календарних днів із дня одержання документів.

Строк дії ліцензії на зберігання пального – п’ять років. Плата за ліцензію – 780 грн/рік вноситься щорічно.

Ще раз наголошуємо, що за порушення цих правил передбачені колосальні фінансові стягнення у розмірі 500 тис. грн.