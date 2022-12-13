Декабрь, 13 в 19:10

Полномасштабная война в Украине продолжается, а враг систематически пытается уничтожить объекты критической инфраструктуры и жилые дома украинцев.

Не исключено, что в 2023 году страны ЕС могут переживать новую волну украинских беженцев. Факты ICTV узнавали, какие страны готовы принять беженцев в 2023 году.

Общая ситуация

Сегодня многие страны Европы разрабатывают план на случай новой волны беженцев из Украины.

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Несмотря на различные слухи, еще ни в одной из стран не заявили, что не готовы принимать украинцев или закрывают двери для беженцев. Поэтому в 2023 году граждане смогут свободно выехать в страны ЕС, как и раньше.

Какая конкретно ситуация будет в 2023 году, пока неизвестно. Даже если какая-то из стран решит прекратить прием беженцев, украинцы узнают об этом первыми.

Польша

В 2023 году здесь изменятся условия пребывания для украинских беженцев – в стране планируют внести правки в Спецзакон о помощи гражданам Украины.

С 1 февраля 2023 года беженцы в Польше должны будут покрывать 50% расходов на проживание, но не более 40 злотых на человека в день. А с 1 мая 2023 года украинцы, которые будут находиться в Польше уже 180 дней, будут покрывать 75% расходов, но не более 60 злотых на человека в день.

Эта выплата не распространяется на детей, пенсионеров, беременных женщин, людей с инвалидностью, лиц с детьми до 1 года, опекунов трех детей и более, а также лиц и семей, находящихся в трудном финансовом положении.

Также вынужденные переселенцы должны будут подать заявку на получение номера PESEL. Это условие является обязательным.

Кроме того, для въезда новых беженцев из Украины в Польшу должна быть обоснованная причина. Например, активные боевые действия в месте жительства.

Германия

В 2023 году украинцы смогут въезжать в Германию без визы и находиться там до 90 дней без вида на жительство.

Если вы планируете оставаться в стране, то необходимо податься на вид на жительство для временной защиты (в течение 90 дней после первого въезда в Германию). Для этого необходимо обратиться в иммиграционную службу по месту жительства или временного пребывания.

Кроме того, с 1 января 2023 года беженцы в Германии будут получать увеличенную помощь.

Великобритания

Что касается приезда беженца в Британию, то в 2023 году не стоит ожидать каких-то изменений.

Украинский беженец может воспользоваться программой Дома для Украины, в рамках которой нужно найти гражданина Британии, что согласится предоставить жилье переселенцам. Такая сделка заключалась минимум на полгода.

Впрочем, желающих принять украинцев очень мало, поэтому в грядущем году попасть в страну будет трудно.

Также Украинцы могут получить визу в Великобританию для воссоединения с членами семей, которые уже временно проживают там. Например, это могут быть отец, мать, ребенок, брат, сестра и тому подобное.

Такое разрешение выдается максимум на три года.

Словакия

В 2023 году украинцы также смогут выехать в Словакию. Если планируете остаться в стране как беженец, следует оформить статус временной защиты и получить соответствующие права, которые значительно облегчат жизнь в стране.

Временный приют предоставляется до 4 марта 2023 года, он автоматически продлевается на шесть месяцев, но не дольше чем на один год, если Совет ЕС не решит иначе.

Чехия

Здесь также официально продлили программу помощи украинским беженцам до марта 2024 года. То есть украинских беженцев смогут принять в стране в 2023 году.

По прибытии в Чехию, беженцы смогут проживать во временных приютах сроком до 30 суток (в спортзалах) и 150 суток в гостиницах. Дальнейшие сроки проживания должны быть оплачены самими беженцами.

Италия и Франция

Правительства этих стран не сообщали о том, что с 2023 года планируют прекращать прием беженцев. Поэтому украинцы могут выбрать любую из двух стран.

По состоянию на октябрь-декабрь 2022 года в Италии действуют три режима приема беженцев:

в центрах CAS и SAI Министерства внутренних дел и местных органов власти;

из агентства Diffused Hospitality, которое управляется организациями и ассоциациями третьего сектора;

проживание беженцев у родственников и друзей.

Франция также продолжает принимать украинских беженцев. Вынужденные переселенцы получают там денежную помощь от французского правительства.

Выплаты получают только те украинцы, которые имеют вид на жительство в статусе бенефициар временной защиты. Однако этот статус необходимо восстановить через шесть месяцев после получения. Если сроки нарушены, выплаты отменят.

Более подробную информацию о правилах приема и условиях пребывания беженцев в странах ЕС читайте на официальных сайтах ведомств каждой страны.

Стоит обратить внимание, пока ни одна из стран не объявила о желании прекратить принимать беженцев, однако это не означает, что ситуация не изменится после 1 января 2023 года.