Типичный держиморда периода Петра I: Залужный дал оценку Суровикину

Декабрь, 15 в 16:06

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, что думает о командующем оккупационными войсками России в Украине Сергее Суровикине.

В интервью The Economist он назвал его типичным командиром времен российского царя Петра I.

— При всем уважении к Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный полководец времен Петра I, скажем так, держиморда (властолюбивое, жестокое к подчиненным лицо, — Ред.). Смотришь на него и понимаешь, что либо ты выполняешь задание, либо конец тебе. А мы давно поняли, что такой подход не работает, – сказал Залужный.

По словам Залужного, в советской армии приветствовалось и внедрялось только одно понятие: командир.

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— Но быть командиром и лидером – это не одно и то же, – добавил главнокомандующий ВСУ.

Он пояснил, что в ВСУ все по-другому, иногда 21-летние лейтенанты командуют мужчинами, которым по 50-60 лет. А “держать порядок кулаками и бицепсами” в Вооруженных силах Украины не выходит на 100%.

— Быть нормальным – значит оставаться человеком в любой ситуации, это самое главное. Остаться человеком, стать лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и в таком случае пытаться управлять людьми. Это религия, которую я исповедую.

По словам Залужного, он пытается прислушаться к своим генералам и людям, находящимся на местах боевых действий. В интервью он также рассказал, что с начала войны один из его генералов покончил с собой, а еще десятерых он уволил, потому что им было “не до этого”.