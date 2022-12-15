Типовий держиморда періоду Петра I: Залужний дав оцінку Суровікіну

Грудень, 15 в 16:06

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, що думає про командувача окупаційних військ Росії в Україні Сергія Суровікіна.

В інтерв’ю The Economist він назвав його типовим командиром часів російського царя Петра I.

— При всій повазі до Суровікіна, якщо подивитися на нього, то це звичайний полководець часів Петра I, скажімо так, держиморда (властолюбна, жорстока до підлеглих особа, – Ред.). Дивишся на нього і розумієш, що або ти виконуєш завдання, або тобі кінець. А ми давно зрозуміли, що такий підхід не працює, – сказав Залужний.

За словами Залужного, у радянській армії віталося та впроваджувалося лише одне поняття: командир.

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— Але бути командиром і лідером – це не одне і те ж, – додав головнокомандувач ЗСУ.

Він пояснив, що в ЗСУ все інакше, іноді 21-річні лейтенанти командують чоловіками, яким по 50-60 років. А “тримати порядок кулаками і біцепсами” в Збройних силах України не виходить на 100%.

— Бути нормальним означає залишатися людиною в будь-якій ситуації – це найголовніше. Залишитися людиною, стати лідером. Бути розумнішим, бути сильнішим, бути більш талановитим і в такому випадку намагатися керувати людьми. Це релігія, яку я сповідую.

За словами Залужного, він намагається прислухатися до своїх генералів та людей, які перебувають на місцях бойових дій. В інтерв’ю він також розповів, що з початку війни один із його генералів наклав на себе руки, а ще десятьох він звільнив, бо їм було “не до цього”.