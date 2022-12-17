Декабрь, 17 в 12:04

После ракетной атаки 16 декабря по состоянию на 11:00 ситуация в энергосистеме Украины до сих пор сложная из-за значительного дефицита электроэнергии, сообщает Укрэнерго.

В настоящее время идет вывод блоков АЭС, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности.

— Теплоэлектростанции поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику. На энергообъектах, поврежденных обстрелами, производятся аварийно-восстановительные работы, — говорят энергетики.

В то же время, кроме последствий ракетных обстрелов, состояние электросетей по всей стране затруднено из-за погодных условий – дождей со снегом, мороза и сильного ветра.

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