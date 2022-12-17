В Киеве возобновили водоснабжение, почти 70% потребителей уже с электроэнергией – Кличко

Декабрь, 17 в 9:03

В Киеве вернули водоснабжение всем жителям.

Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

Кроме того, он отметил, что 50% потребителей уже с теплом, а с энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян.

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– Половина киевлян – уже с теплом и мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города. С энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян. Но графики аварийных отключений используются. Ибо дефицит электроэнергии — значителен. И энергетики просят и дальше экономить, — написал он.

К слову, в Киеве с 07:30 начинает работать метро.

Напомним, что 16 декабря Россия во время очередной массированной атаки на Украину в сторону Киева выпустила 40 ракет. Наши силы ПВО сбили 37 ракет. Однако есть попадание в трех районах столицы – в Деснянском, Днепровском и Голосеевском.