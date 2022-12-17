В Киеве возобновили водоснабжение, почти 70% потребителей уже с электроэнергией – Кличко
В Киеве вернули водоснабжение всем жителям.
Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
Кроме того, он отметил, что 50% потребителей уже с теплом, а с энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян.
– Половина киевлян – уже с теплом и мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города. С энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян. Но графики аварийных отключений используются. Ибо дефицит электроэнергии — значителен. И энергетики просят и дальше экономить, — написал он.
К слову, в Киеве с 07:30 начинает работать метро.
Напомним, что 16 декабря Россия во время очередной массированной атаки на Украину в сторону Киева выпустила 40 ракет. Наши силы ПВО сбили 37 ракет. Однако есть попадание в трех районах столицы – в Деснянском, Днепровском и Голосеевском.