Не тільки верхівка Кремля: Зеленський про росіян, які мають постати перед трибуналом

Грудень, 18 в 16:00

Міжнародний трибунал має бути не тільки для Володимира Путіна та решти верхівки Кремля.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французьким каналам TF1 і LCI.

— Нам потрібно запровадити міжнародний трибунал, і дуже хотілося б, щоб більшість країн світу підтримали цю резолюцію. Ви кажете про керівництво Кремля. А тут не тільки про керівництво Кремля. Керівництво, оточення, хто стратег, хто ці думки нав’язував суспільству, хто впроваджував цю ідеологію, хто був пропагандистом. Міжнародний кримінальний суд не може засудити інфраструктуру пропаганди, геббельсівщини тільки російського формату, – сказав Зеленський.

Україна активно виступає за те, щоб керівництво Росії та всіх причетних до війни в нашій країні притягнули до відповідальності.

Зараз дивляться

Зокрема під час відеозвернення до Європарламенту Зеленський закликав притягти до відповідальності всіх, хто розв’язав війну, і не допустити будь-якого повторення агресії. Він наголосив, що трибунал має запрацювати.

А британська The Guardian писала, що в ООН поширюють проєкт резолюції, яка передбачає створення спеціального трибуналу проти військово-політичного керівництва Росії на кшталт Нюрнберзького трибуналу.