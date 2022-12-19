Нужен ли перенос даты Рождества: какого мнения придерживаются украинцы

Декабрь, 19 в 13:17

Социологическая группа Рейтинг провела опрос 20-21 ноября по поводу отношения украинцев к идее переноса даты празднования Рождества.

Так, согласно результатам исследования, по сравнению с 2021 годом количество празднующих Рождество только 25 декабря выросло с 4% до 11%.

Также увеличилось число отмечающих обе даты – с 18% до 25%.

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Более половины украинцев (55%) будет праздновать Рождество 7 января – тогда как в 2021 году таких было 71%.

Вообще не будут праздновать Рождество 8% украинцев – в основном молодежь с Юга и столицы.

О двойном праздновании Рождества или праздновании только 25 декабря чаще говорят жители Запада, киевляне, молодежь и греко-католики.

За последний год значительно увеличилось количество тех, кто поддерживает перенос Рождества на 25 декабря – с 26% до 44%.

Против – 31%, тогда как в 2021 году таковых было 58%. Еще 23% людей считают, что им все равно на этот вопрос, и 2% затруднились ответить.

Наибольшими поклонниками идеи переноса Рождества являются жители Запада и Киева – более половины жителей. В центре относительное большинство (44%) также не против этой инициативы.

Также значительная поддержка празднования Рождества наблюдается среди греко-католиков.

“За” почти половина прихожан ПЦУ (46%), однако треть из них против этой идеи.

Среди жителей Юга и Востока относительное большинство не поддерживают идею переноса даты празднования Рождества.

Наибольшее количество противоречий в возрастном разрезе наблюдают в старшей и средней возрастных группах. Там относительное большинство (более 40%) поддерживают такую идею, но значительное количество (не менее трети) против.

Треть молодежи за перенос, треть – против, и еще столько же отметили, что им это безразлично.