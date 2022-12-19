Грудень, 19 в 13:17

Соціологічна група Рейтинг провела опитування 20-21 листопада щодо ставлення українців до ідеї перенесення дати святкування Різдва.

Так, згідно з результатами дослідження, проти 2021 року кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня, зросла з 4% до 11%.

Також збільшилось число тих, хто відзначає обидві дати – з 18% до 25%.

Зараз дивляться

Понад половина українців (55%) святкуватиме Різдво 7 січня – тоді як у 2021 році таких було 71%.

Взагалі не будуть святкувати Різдво 8% українців – в основному це молодь з Півдня та столиці.

Про подвійне святкування Різдва або святкування лише 25 грудня частіше говорять мешканці Заходу, кияни, молодь та греко-католики.

За останній рік значно побільшало тих, хто підтримує перенесення Різдва на 25 грудня – з 26% до 44%.

Проти – 31%, тоді як у 2021 році таких було 58%. Ще 23% людей вважають, що їм байдуже це питання, і 2% не змогли відповісти.

Найбільшими прихильниками ідеї перенесення Різдва є мешканці Заходу та Києва – понад половина жителів. У центрі відносна більшість (44%) також не проти цієї ініціативи.

Також значна підтримка перенесення святкування Різдва спостерігається серед греко-католиків.

“За” майже половина прихожан ПЦУ (46%), проте третина з них – проти цієї ідеї.

Серед мешканців Півдня та Сходу, натомість, відносна більшість не підтримують ідею перенесення дати святкування Різдва.

Найбільше суперечностей у віковому розрізі спостерігають у старшій та середній вікових групах. Там відносна більшість (понад 40%) підтримують таку ідею, але значна кількість (не менше третини) проти.

Третина молоді за перенесення, третина – проти, і ще стільки ж зазначили, що їм на це байдуже.