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Факти / Україна / Суспільство

Чи потрібне перенесення дати Різдва: якої думки дотримуються українці

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Чи потрібне перенесення дати Різдва: якої думки дотримуються українці
Фото: Pexels

Соціологічна група Рейтинг провела опитування 20-21 листопада щодо ставлення українців до ідеї перенесення дати святкування Різдва.

Так, згідно з результатами дослідження, проти 2021 року кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня, зросла з 4% до 11%.

Також збільшилось число тих, хто відзначає обидві дати – з 18% до 25%. 

Зараз дивляться

Понад половина українців (55%) святкуватиме Різдво 7 січня – тоді як у 2021 році таких було 71%. 

Взагалі не будуть святкувати Різдво 8% українців – в основному це молодь з Півдня та столиці.

Про подвійне святкування Різдва або святкування лише 25 грудня частіше говорять мешканці Заходу, кияни, молодь та греко-католики. 

За останній рік значно побільшало тих, хто підтримує перенесення Різдва на 25 грудня – з 26% до 44%. 

Проти – 31%, тоді як у 2021 році таких було 58%. Ще 23% людей вважають, що їм байдуже це питання, і 2% не змогли відповісти.

Найбільшими прихильниками ідеї перенесення Різдва є мешканці Заходу та Києва – понад половина жителів. У центрі відносна більшість (44%) також не проти цієї ініціативи. 

Також значна підтримка перенесення святкування Різдва спостерігається серед греко-католиків. 

“За” майже половина прихожан ПЦУ (46%), проте третина з них – проти цієї ідеї.

Серед мешканців Півдня та Сходу, натомість, відносна більшість не підтримують ідею перенесення дати святкування Різдва.

Найбільше суперечностей у віковому розрізі спостерігають у старшій та середній вікових групах. Там відносна більшість (понад 40%) підтримують таку ідею, але значна кількість (не менше третини) проти. 

Третина молоді за перенесення, третина – проти, і ще стільки ж зазначили, що їм на це байдуже. 

Чи потрібне перенесення дати Різдва: якої думки дотримуються українці / 4 фотографии
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