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Факты / Україна / Общество

Со светом всего 20%: в Киеве сложная ситуация после атаки дронов

Юля Захарченко, редактор ленты
Київ відключення світла
Фото: УНИАН

В Киеве сейчас наблюдается значительный дефицит электроэнергии. По последним данным, только около 20% населения города со светом.

Об этом заявил директор компании Yasno Сергей Коваленко. По его словам, ситуация в Киеве сложная, поэтому практически полностью отключают все три группы потребителей.

– В Киеве ситуация сложная. Графики, очевидно, не работают. Ко всем поврежденным объектам, на которых продолжаются ремонты, добавился еще инфраструктурный объект, из-за чего света нет на значительной части правого берега города и местами в области, — рассказал Коваленко.

Он отмечает, что в такой ситуации отключения света могут продолжаться по 10 ч. Однако больницы, водоканалы и метро удалось заживить, уверяет он.

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