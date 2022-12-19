Со светом всего 20%: в Киеве сложная ситуация после атаки дронов

Декабрь, 19 в 20:32

В Киеве сейчас наблюдается значительный дефицит электроэнергии. По последним данным, только около 20% населения города со светом.

Об этом заявил директор компании Yasno Сергей Коваленко. По его словам, ситуация в Киеве сложная, поэтому практически полностью отключают все три группы потребителей.

– В Киеве ситуация сложная. Графики, очевидно, не работают. Ко всем поврежденным объектам, на которых продолжаются ремонты, добавился еще инфраструктурный объект, из-за чего света нет на значительной части правого берега города и местами в области, — рассказал Коваленко.

Он отмечает, что в такой ситуации отключения света могут продолжаться по 10 ч. Однако больницы, водоканалы и метро удалось заживить, уверяет он.