Зі світлом лише 20%: у Києві складна ситуація після атаки дронів

Грудень, 19 в 20:32

У Києві зараз спостерігається значний дефіцит електроенергії. За останніми даними, лише близько 20% населення міста зі світлом.

Про це заявив директор компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, ситуація у Києві складна, тому практично повністю відключають усі три групи споживачів водночас.

– У Києві ситуація складна. Графіки, зрозуміло, не працюють. До всіх пошкоджених об’єктів, на яких тривають ремонти, додався ще інфраструктурний об’єкт, через що світла немає на значній частині правого берега міста та подекуди в області, – розповів Коваленко.

Він зазначає, що у такій ситуації відключення світла можуть тривати по 10 годин. Проте лікарні, водоканали та метро вдалося заживити, запевняє він.