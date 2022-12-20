Блэкаут на несколько дней: в Киевской области будут экстренно выключать свет
20 декабря в Киевской области продолжатся экстренные отключения света. Ситуация сложная, однако сегодня начали запитывать абонентов, которые уже больше суток находились без электроэнергии.
По словам главы ОВА Алексея Кулебы, блэкаут в некоторых районах Киевщины может продлиться до 23 декабря.
Графики стабилизационных отключений электроэнергии, которые будут действовать после стабилизации ситуации, можно узнать по конкретному населенному пункту на сайте.
Что нужно знать о графиках стабилизационных отключений в Киевской области:
Опубликованные графики – это графики возможных отключений, позволяющие подготовиться к отключению света, если у НЭК Укрэнерго будет необходимость сбалансировать энергосистему.
В графиках указаны всего три возможных временных промежутка, когда для каждого адреса может отключаться электроэнергия.
В компании стремятся, чтобы отключение каждого адреса длилось не более четырех часов с погрешностью 30 минут для переподключения между группами.
Свет по одному адресу не обязательно будет отсутствовать в течение всех временных промежутков, указанных в графике.
Если энергосистема будет работать корректно, отключений вообще не будет.
Если необходимо уменьшить нагрузку на энергосистему, отключения будут происходить в течение одного или нескольких временных промежутков.
Отключения всех трех промежутков времени, и особенно в ночное время, возможны только в критических случаях.
Стабилизационные отключения электроэнергии ввели из-за разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.